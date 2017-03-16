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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی قزوین:

میوه شب عید از ۲۷ اسفند در استان قزوین توزیع می شود

میوه شب عید از ۲۷ اسفند در استان قزوین توزیع می شود

قزوین- مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: میوه شب عید با نرخ تعادلی از جمعه ۲۷ اسفند ماه در استان قزوین توزیع خواهد شد.

شهرام رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده امسال در ۷۶ غرفه در سطح استان کار توزیع میوه شب عید انجام می شود که از این تعداد ۴۳ غرفه در شهرستان قزوین و مابقی در سایر شهرستانها برپا می شود.

وی با بیان اینکه میوه شب عید به  اندازه کافی برای مردم استان تهیه و ذخیره سازی شده گفت:عرضه مستقیم میوه شب عید در استان از روز جمعه ۲۷ اسفند ماه آغاز و غرفه داران سیب و پرتغال را باقیمت تعادلی و مصوب ستاد تنظیم بازار استان عرضه خواهند کرد.

رحمانی تصریح کرد: با هماهنگی انجام شده سیب به قیمت ۳۵۰۰۰ ریال و پرتغال به قیمت ۳۹۰۰۰ ریال توزیع خواهد شد.

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین بر لزوم اهمیت نظارت و بازرسی بر مراکز توزیع میوه شب عید به صورت مستمر تاکید کرد.

رحمانی هدف از عرضه میوه شب عید توسط دولت را تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت این محصول  ذکر کرد.

وی بر لزوم اطلاع رسانی به موقع و مناسب به شهروندان استان برای تهیه میوه شب عید در مراکز  تعیین شده نیز تاکید کرد.

کد مطلب 3934286

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