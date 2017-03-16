۴۶ هزار تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان استان قزوین توزیع شد

فرزاد خوش اخلاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این میزان کود شیمیایی شامل ازته، فسفانه و پتاسه است که از سیستم دولتی و از طریق شرکت خدمات حمایتی بین زارعین و کشاورزان استان توزیع شده است.

وی تصریح کرد:این میزان کود شیمیایی توزیع شده شامل۵۰ درصد کود ازته،۴۰ درصد کود فسفاته و۱۰ درصد کود پتاسه است.

به گفته خوش اخلاق برنامه ریزی لازم برای تهیه حدود۳۰ هزار تن کود سرک محصولات پاییزه فقط اوره انجام شده و هیچگونه محدودیتی برای تحویل وجود ندارد.

خوش اخلاق از کشاورزان استان خواست با توجه به شروع تعطیلات نوروزی در فرصت باقی مانده برای تهیه کود شیمیایی مورد نیاز خود به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مربوطه و مراکز توزیع کود شیمیایی مراجعه کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، ۴۶ هزار و۷۷۸ تن انواع کودهای شیمیایی در بین کشاورزان استان توزیع شد.