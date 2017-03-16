پروژه ساخت حوزه خواهران کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، حجت الاسلام والمسلمین داود زارع با اعلام این خبر افزود: این پروژه در سه طبقه احداث خواهد شد و با ساخت آن، بسیاری از مشکلات کنونی که ما در حوزه مدیریت خواهران استان داریم، برطرف خواهد شد.

وی اظهار داشت: علاقه خواهران به دروس حوزوی در استان کرمانشاه نسبت به برخی نقاط دیگر کشور بسیار بالاست و این نوید دهنده داشتن مردمی انقلاب و علاقمند به دروس دینی در این خطه از ایران اسلامی دارد.

مدیر حوزه خواهران استان کرمانشاه تاکید کرد: توسعه مکان های مذهبی و فرهنگی نقش بسیار بزرگی در پررنگ کردن دین و نیز جهت دادن به علاقه خواهران به فراگیری دروس دینی دارد، لذا سیاست حوزه علمیه استان کرمانشاه افزایش و توسعه این گونه مکان ها برای ورود بیشتر خواهران علاقمند به فراگیری دروس مذهبی و دینی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه چند روز گذشته شاهد مراسم کلنگ زنی محل جدید احداث مدیریت حوزه علمیه خواهران استان کرمانشاه با حضور استاندار، روحانیون، اساتید حوزوی، فرماندار و تنی چند از مسئولان استانی بودیم.

حجت الاسلام زارع اظهار داشت: یکی از ویژگی های ساختمان جدید، داشتن مسجدی زیبا با امکان دسترسی از داخل مدیریت و خارج از آن است.