به گزارش خبرنگار مهر، علی دلیران ظهر امروز از پلمپ ۲ باب مغازه مرغ فروشی به علت غیر بهداشتی بودن و عرضه مرغ به صورت غیر مجاز با دستور قضایی خبر داد.

وی گفت: با توجه به تشدید نظارت های بهداشتی بر اماکن عرضه مواد خام دامی در سطح شهرستان خرم آباد خصوصا بازارچه های عرضه مواد پروتئینی دامی، در بازدید ها و نظارت های به عمل آمده ۲ باب مغازه مرغ فروشی به علت فعالیت غیر مجاز و تخلفات مکرر بهداشتی با اخذ دستور قضایی تا اطلاع ثانوی پلمب شدند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خرم آباد یادآور شد: همچنین پرونده قضایی این افراد در دست اقدام قانونی است.