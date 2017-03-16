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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۵۶

رئیس شبکه دامپزشکی خرم آباد:

۲ باب مغازه مرغ فروشی غیرمجاز در خرم‌آباد پلمب شد

۲ باب مغازه مرغ فروشی غیرمجاز در خرم‌آباد پلمب شد

خرم آباد- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خرم آباد از پلمب ۲ باب مغازه مرغ فروشی به علت غیر بهداشتی بودن و عرضه مرغ به صورت غیر مجاز با دستور قضایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلیران ظهر امروز از پلمپ ۲ باب مغازه مرغ فروشی به علت غیر بهداشتی بودن و عرضه مرغ به صورت غیر مجاز با دستور قضایی خبر داد.  

وی گفت: با توجه به تشدید نظارت های بهداشتی بر اماکن عرضه مواد خام دامی در سطح شهرستان خرم آباد خصوصا بازارچه های عرضه مواد پروتئینی دامی، در بازدید ها و نظارت های به عمل آمده ۲ باب مغازه مرغ فروشی به علت فعالیت غیر مجاز و تخلفات مکرر بهداشتی با اخذ دستور قضایی تا اطلاع ثانوی پلمب شدند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خرم آباد یادآور شد: همچنین پرونده قضایی این افراد در دست اقدام قانونی است.

کد مطلب 3934299

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