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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۱۱هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

۱۱هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری از ایجاد ۱۱ هزار شغل در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۱۱ هزار شغل درچهارمحال و بختیاری در سالجاری ایجاد شد، اظهار داشت: ایجاد شغل در این استان از ابتدای فعالیت دولت یازدهم از اولویت های مهم مسئولان ارشد استان بوده است.

وی گفت: طی فعالیت دولت بیش از ۳۸ هزار شغل دراین استان ایجاد شده است.

 استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون در بخش های مختلف صنعت، گردشگری، اصناف، صنایع دستی و... در سطح استان شغل ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: راه اندازی سه کارخانه بزرگ فولاد، تولید پارچه چادر مشکی و وفولاد تاراز نقش مهمی در ایجاد اشتغال در این استان داشته است.

کد مطلب 3934300

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