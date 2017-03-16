۱۱هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۱۱ هزار شغل درچهارمحال و بختیاری در سالجاری ایجاد شد، اظهار داشت: ایجاد شغل در این استان از ابتدای فعالیت دولت یازدهم از اولویت های مهم مسئولان ارشد استان بوده است.

وی گفت: طی فعالیت دولت بیش از ۳۸ هزار شغل دراین استان ایجاد شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون در بخش های مختلف صنعت، گردشگری، اصناف، صنایع دستی و... در سطح استان شغل ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: راه اندازی سه کارخانه بزرگ فولاد، تولید پارچه چادر مشکی و وفولاد تاراز نقش مهمی در ایجاد اشتغال در این استان داشته است.