۱۱۸ پروژه در شاهرود اجرا شد/ تخصیص ۴۵درصد اعتبارات سفر دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در آخرین نشست شورای اداری شاهرود که ظهر پنج شنبه به میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد، ضمن اشاره به آمار اشتغال زایی سال جاری ابراز داشت: ۲۹۵طرح اشتغال زایی با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان در سطح استان سمنان ایجاد شده که از این میزان ۱۱۸ پروژه با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان مختص به شاهرود است.

وی افزود: این آمار نشان می دهد که ۴۰درصد طرح های کارآفرینی و ۳۴.۶درصد اعتبارات این حوزه در استان سمنان، به شاهرود اختصاص یافته است.

تخصیص ۷۴میلیارد تومان اعتبار بهین یاب به ۱۳۸طرح شاهرود

معاون استاندار سمنان با اشاره به اعطای تسهیلات ازدواج نیز، گفت: در سال جاری ۲۳۵مورد وام ازدواج با اعتبار دو میلیارد و ۴۳۶میلیون تومان در سطح استان پرداخت شده که ۹۲ مورد یا ۳۹درصد از این تسهیلات با اعتبار ۹۲۰میلیون تومان متعلق به شاهرود است که از لحاظ درصد ریالی تخصیص سهم این شهرستان، ۴۳درصد محسوب می شود.

هاشمی درباره تخصیص اعتبارات سامانه بهین یاب ویژه رفع موانع تولید نیز توضیح داد: در سطح استان سمنان، ۷۴۰ واحد تولیدی در دو بخش کشاورزی، دامپروری و صنعت و معدن موفق به دریافت ۳۹۶میلیارد تومان تسهیلات شدند که از این میزان سهم بخش کشاورزی ۵۶۳طرح با اعتبار ۹۸میلیارد تومان است و سهم بخش صنعت و معدن ۱۷۷طرح و اعتبار ۲۹۸میلیارد تومان بوده که سهم شاهرود از این اعتبارات ۱۳۸طرح با اعتبار ۷۴میلیارد تومان اعلام شده است.

وی افزود: از نظر تعداد طرح های موفق به دریافت تسهیلات سایت بهین یاب در شاهرود شاهد تخصیص ۱۹درصدی تعداد واحد ها و همچنین سهم ۲۱درصدی از مقدار ریالی تسهیلات رونق تولید هستیم که امیدوار بودیم این میزان بتواند بیشتر باشد چراکه شاهرود دارای ظرفیت های خوبی در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعتی و معدنی است اما این میزان نیز خوشبختانه توانسته بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی را در این شهرستان رفع کند.

۴۵درصد اعتبارات سفر دولت به شاهرود تخصیص یافت

فرماندار شاهرود درباره تفکیک بخش های پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید در این شهرستان هم توضیح داد: از میان ۱۳۸طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند که ۳۲طرح با اعتبار ۵۳میلیارد تومان مختص به بخش صنعت و ۱۰۶طرح با اعتبار ۲۱میلیارد تومان در حوزه کشاورزی و دامپروری بوده است.

هاشمی درباره مصوبات سفر استانی رئیس جمهور به سمنان نیز، گفت: در این سفر ۷۲طرح با اعتبار ۹۴۸ مصوب شد که از این میزان ۶۴۲میلیارد تومان سهم شهرستان های و مابقی سهم مرکز استان بود.

وی همچنین افزود: از میان ۶۴۲میلیارد تومان اعتبارات مختص شهرستان های استان سمنان، ۱۴۳میلیارد تومان به شاهرود اختصاص یافته که تا کنون ۶۴میلیارد تومان از این میزان معادل ۴۵درصد، پرداخت شده و مابقی در سال آینده پرداخت می شود.

تخصیص ۲۰میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی شاهرود

معاون استاندار سمنان درباره اعتبارات تملک دارایی شاهرود نیز توضیح داد: این اعتبارات در مجموع رقمی معادل ۶۱میلیارد تومان را شامل می شود که ۳۳.۱درصد از آن معادل ۲۰میلیارد تومان تخصیص یافته است همچنین درباره دو درصد درآمدهای نفتی که به مناطق محروم تعلق می گیرد نیز باید گفت خوشبختانه موفق به جذب ۸۵درصد اعتبارات در سال۹۵ شده ایم.

هاشمی افزود: متاسفانه روند اختصاص اعتبارات در مقوله اعتبارات ماده ۱۸۰ وضعیت خوبی را ندارد و شاهد عدم تخصیص این اعتبارات به شهرستان شاهرود هستیم.

وی با بیان اینکه ۲۸۴میلیارد تومان اعتبارات شناور یا گلوبال بین دستگاهی استان سمنان است، ابراز داشت: تخصیص این امر به همت و پیگیری دستگاه های اجرایی شهرستان نیازمند است تا با وجود ظرفیت هایی مانند نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی و تکیه به داشته هایمان در شهرستان بتوانیم در زمینه تخصیص آنها موفق عمل کنیم.