به گزارش خبرنگار مهر، همایش حفظ زیارت امینالله پنجشنبه (۲۶ اسفندماه) با حضور حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تالار شهر مشهد برگزار شد.
وحید جلیلی، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد در ابتدای این مراسم، اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش و همت مجموعهای از دستگاههای فرهنگی مشهد الرضا(ع) گام اول برای تبیین و ترویج زیارت مبارکه امینالله برداشته شد که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.
وی با اشاره به مفهوم زیارت، ابراز کرد: مفهوم زیارت بسیار گسترده و عمیق است زیرا دشمنان اهلبیت(ع) تلاششان بر این بود که بین امام و امت فاصله بیندازند.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد تصریح کرد: مسلمانانی که بیش از هزار سال است در طول تاریخ از سراسر جهان به زیارت امام رضا(ع) آمدند از یک طرف به ساحت آن حضرت ابراز ارادت کرده و از طرف دیگر به جنایت دشمنان اهلبیت(ع) پشت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در طول تاریخ مسلمانان زیادی بودند که در ظاهر نماز خوانده و روزه میگرفتند اما عبادت و معنویت خود را بهانهای برای فرار از مسئولیت قرار میدادند.
جلیلی افزود: امام خمینی(ره) از اسلام این افراد را به اسلام آمریکایی تعبیر کردند، افرادی که در تمام شبانهروز اعمال خود را انجام میدهند اما اسلامشان آمریکایی است، این سلسلهای بوده که در زمان ائمهاطهار(ع) نیز وجود داشته و تاکنون ادامه دارد.
وی با تاکید بر اینکه مکتب اهلبیت(ع) نابترین مکتب است، عنوان کرد: رعایت و حفظ حجاب یکی از اصول مکتب فاطمی است اما کسی که حجابش را رعایت کند ولی به فکر همسایهاش و اختلاف طبقاتی موجود درجامعه نباشد ارزشی ندارد زیرا وهابیهای عربستان نیز حجاب کامل داشته اما نسبتی با مکتب حضرت فاطمهزهرا(س) ندارند.
ثبتنام ۳۱ هزار نفر در سامانه مسابقه حفظ زیارت امینالله
براتعلی منصوریان، معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار کرد: ما در آموزش و پرورش به دنبال یک خروجی مهم و اساسی به نام حیات طیبه هستیم بنابراین باید این مهم در آموزش و پرورش محقق شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۱ هزار نفر در سامانه مسابقه حفظ زیارت امینالله ثبتنام کردند، گفت: از این تعداد ۲۶ هزار نفر دانشآموز و ۵ هزار نفر از فرهنگیان حافظ زیارت امینالله شدهاند.
معاون پرورشی آموزش و پروش خراسان رضوی با اشاره به طرح زیارت اولیها، اظهار کرد: در طرح زیارت اولیها هر سال استقبال بسیار خوبی صورت میگیرد، در مسابقات قرآنی ما نیز تعداد شرکت کنندگان بسیار بالا است.
برافراشته شدن پرچم اسلام در جهان
در ادامه حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انقلاب اسلامی برکات بسیار زیادی داشته است، اظهار کرد: اعلام فراخوان مسابقه حفظ زیارت امینالله به این جهت که دعایی پرمعنا و سرشار از معارف است فرصت مغتنمی است که باید خداوند را شاکر باشیم.
وی با بیان اینکه شاه بیت زیارت «امینالله» موضوع جهاد است، عنوان کرد: جهاد موضوعی است که میتواند در مسیر زندگی ما را جلو ببرد، اگر ما بخواهیم در جامعه خودمان به عنوان امالقراء تاثیر عمیقی بگذاریم باید رویه جهادی داشته باشیم.
حجتالاسلام پژمانفر تاکید کرد: خوشبختانه امروز با لطف خدای متعال و به برکت این انقلاب نه تنها در ایران و نه تنها در مشهد بلکه در اکثر نقاط جهان، پرچم اسلام برافراشته شده است.
وی بیان کرد: بزرگترین گنجینه را خدای تعالی به ما داده؛ قرآن، احادیث ائمه و پیامبران که به ما رسیده و با قرآن میتوانیم مشکلات جامعه را حل کنیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به صورت قطعی بعد از تعطیلات گزارش این جلسه ارزشمند را در صحن علنی مجلس اعلام کرده تا از آن طریق همه مردم ایران در جریان این مسابقه ارزشمند قرار بگیرند.
در پایان این مراسم از لوح فشرده( سی دی) زیارت امین الله رونمایی و به تعداد ۳۱۳ نفر از این افراد به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
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