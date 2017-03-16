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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

رئیس کمیسیون اروپا:

اروپا برای رای مردم هلند ارزش قائل است

اروپا برای رای مردم هلند ارزش قائل است

رئیس کمیسیون اروپا ضمن تبریک به نخست وزیر هلند حمایت اروپا از رای مردم این کشور در انتخابات پارلمانی را ابراز داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا آنلاین، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا با ارسال پیامی به «مارک روته» نخست وزیر هلند به خاطر پیروزی در انتخابات پارلمانی تبریک گفت. 

وی با الهام بخش خواندن نتایج انتخابات برای مردم هلند خاطرنشان کرد: مردم هلند در انتخابات پارلمانی به ارزش هایی رای دادند که اروپا از آنها حمایت می کند.

یونکر در ادامه خطاب به اروپایی ها تاکید کرد که باید در کنار هم قرار بگیریم.

رئیس کمیسیون اروپا همچنین افزود: با این نتایج مخالفان اتحادیه اروپا که از سیاست های ضد مهاجرتی حمایت می کنند، ناامید شدند.

از سوی دیگر «ویلدرز» سیاستمدار راستگرای افراطی هلند ضمن تبریک به رقیب خود در انتخابات سراسری این کشور خاطرنشان کرد که حزب متبوعش یک‌ چهارم از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده از این رو پیروز است.

کد مطلب 3934306
شقایق لامع زاده

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