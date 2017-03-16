محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۵۷۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۱۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۶۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۴۹۰ مورد ایجاد مزاحمت و یک مورد گزارش حریق کذب بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این تاریخ ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در پشت بیمارستان بوعلی و حریق سطل زباله در بلوار مدنی بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در شیرسنگی و شهرک امیرکبیر توسط آتش نشانان به انجام رسید.