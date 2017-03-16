صادرات ۱۱۵ میلیون و ۵۶۹ هزار دلار کالا از گمرک همدان

جمال خشوعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۱۱ ماه ابتدایی امسال ۱۱۵ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۷۴۹ دلار کالا از استان همدان صادر شده است، بیان کرد: میزان صادرات گمرک همدان ۵۵ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۵۲۶ دلار و گمرک ملایر ۶۰ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۲۲۳ دلار بوده است.

وی در ادامه اظهار داشت: این میزان صادرات از نظر وزنی ۷۰۲ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۸۹۳ کیلوگرم است.

وی عنوان کرد: علیرغم اینکه میزان صادرات دیگر گمرک‌های کشور در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل از کاهش چشمگیری برخوردار بوده، اما این کاهش در گمرک همدان تنها ۳ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته برخی از فعالان اقتصادی از سایر گمرکات کشور به ویژه نقاط مرزی برای صادرات و واردات کالاهای خود استفاده می‌کردند، گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته و اقدامات انجام شده در گمرک استان این صادرکنندگان به صادرات کالای خود از همدان تشویق شدند.

خشوعی با بیان اینکه در سال‌های قبل تعداد صادرکنندگان فعال همدان ۴۰ نفر بوده است، عنوان کرد: تعداد صادرکنندگان استان همدان در سال جاری به ۸۳ نفر افزایش یافته است که ۷۵ نفر از آنها هم‌اکنون فعال هستند.

وی اظهار داشت: محصولات استان همدان بیشتر به کشورهای اوکراین، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ارمنستان، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، ترکیه، سومالی، ایتالیا و ایالات متحده امریکا صادر شده است.

مدیرکل گمرک استان همدان عمده محصولات صادراتی استان همدان را شامل کلینکر، موتور کولر آبی، گونی پلاستیکی، چینی‌آلات بهداشتی، ترشیجات و شوریجات، رزین پلی‌استر، فرش دستباف، البسه و روتختی بیمارستانی، انواع سفال و وازلین غیردارویی، چرم و سالامبور، لوازم خانگی، کشمش، لبنیات و ظروف آلومینیومی عنوان کرد.

خشوعی بیان کرد: هدف‌گذاری ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای صادرات همدان در سال جاری ۱۶۸ میلیون دلار است که از این میزان حدود ۷۰ درصد تاکنون محقق شده است.

