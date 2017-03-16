به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان همدان، محمودرضا رسولی با بیان اینکه ستاد از ۲۵ اسفند فعالیت خود را آغاز کرد و تا ۱۴ فروردین سال ۹۶ بازرسی ها ادامه خواهد داشت، گفت: این اداره کل با تجهیز ۳۱ تیم ثابت و سیار به استعداد ۶۷۳ نفر روز، در ایام نوروز بر عرضه مواد خام دامی نظارت خواهد داشت.

رسولی از شهروندان خواست با مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی از سوی تهیه، توزیع و عرضه‌کنندگان مواد خامی دامی مراتب را با شماره ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان در جریان بگذارند.

وی ضمن توصیه به عدم تهیه انواع گوشت از مراکز غیرمجاز عنوان کرد: همشهریان ماهی قرمز را از دستفروشان نخرند و آن را از مراکز مجاز که دارای مکان‌های مسقف، لوازم شست‌وشو و ضد عفونی مناسب هستند، تهیه کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان با بیان اینکه باید برای دست زدن به ماهی‌ها از دستکش استفاده شود، عنوان کرد: اگر برای ماهی قرمز از آب شهری استفاده می‌شود به منظور کلرزدایی، قرار دادن آب طی چند ساعت در معرض هوای آزاد الزامی است.