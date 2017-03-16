معتمدین هیئت اجرایی انتخابات شوراهای روستاهای بخش ریگ انتخاب شدند

مسعود شیرافکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید تلاش شود که انتخاباتی سالم، قانونی، شفاف و به دور از هر گونه حاشیه و با حضور حداکثری مردم برگزار شود و لازمه تحقق این مهم رعایت اصل بی طرفی مجریان انتخابات است.

وی با اشاره به وظایف ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی روستاها، بیان داشت: مسئولیت برگزاری انتخابات، بسیار مهم و حائز اهمیت است و کسانی که در برگزاری انتخابات حضور دارند هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی باید به وظیفه خود عمل کنند.

بخشدار ریگ خواستار رعایت اصل بی‌طرفی توسط مجریان انتخابات شد و ادامه داد: یکی دیگر از وظایف مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات، برنامه‌ریزی و تلاش به منظور حضور و مشارکت پرشور بیش از پیش مردم در انتخابات است.

شیرافکن با بیان اینکه ستاد انتخابات با تمام توان از رای مردم صیانت خواهد کرد، افزود: مردم ایران با حضور خود در انتخابات بار دیگر شعور سیاسی و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.

وی تصریح کرد: ماموریت اصلی بخشداری فراهم کردن بستر مناسب به منظور حضور حداکثری مردم عزیز در پای صندوق‌های رای و خلق حماسه ای سیاسی و ملی دیگر دانست.

شیرافکن تاکید کرد: آگاه سازی، اعتمادآفرینی و افزایش رضایت‌مندی که در مجموع باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود، زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم خواهد کرد و به همین خاطر مجریان انتخابات باید قانون‌گرایی و حرکت در مدار قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

بخشدار ریگ شهرستان گناوه گفت: با رأی گیری هفت نفر به ترتیب عبدالحمید عبدالهی، بهرام قائدی، رضا کشاورزی، حسین رضایی، حسین احسانی، هادی رودحله پور ومروارید رازقی انتخاب شدند.