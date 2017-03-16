آزادسازی کوه های «المزار» در شرق تدمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، ارتش سوریه در ادامه عملیات مبارزه با تروریست های تکفیری، دهها نفر از عناصر گروه تروریستی داعش را به هلاکت رساندند. در این عملیات که به آزادی سلسه کوه های المزار در شرق شهر تدمر در استان حمص منجر شد، تروریست ها آسیب بسیاری دیدند و سلاح های آنها منهدم شد.

وی افزود: نیروهای ارتش سوریه و هم پیمانان آنها منطقه وادی احمر و قلعه الهری در حومه شرقی شهر تدمر را به کنترل خود در آوردند.

جنگنده های سوریه نیز محل های تجمع و تحرک داعش در اطراف مناطق السخنة، الأرک و جباب حمد و اطراف و جنوب منطقه الصوانة در حومه شرقی حمص را بمباران کردند. در این عملیات، ۳ مقر داعش و دهها خودروی زرهی منهدم و شمار زیادی از تروریست ها کشته شدند.