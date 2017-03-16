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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

سرپرست جدید اداره پزشکی قانونی بروجرد معرفی شد

سرپرست جدید اداره پزشکی قانونی بروجرد معرفی شد

بروجرد- طی حکمی از سوی مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، سرپرست جدید اداره پزشکی قانونی بروجرد معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی دکتر حمیدرضا نظیفی مدیر کل پزشکی قانونی لرستان، مرضیه حاجی بیگی متخصص پزشکی قانونی به عنوان سرپرست جدید پزشکی قانونی شهرستان بروجرد معرفی شد.

بر اساس این گزارش، طی جلسه ای دکتر حمید رضا نظیفی مدیر کل پزشکی قانونی با حضور در جمع مسئولان قضایی و امام جمعه شهرستان بروجرد، مرضیه حاجی بیگی متخصص پزشکی قانونی را به عنوان سرپرست جدید پزشکی قانونی شهرستان بروجرد معرفی کرد.

در این جلسه از خدمات فخر السادات موسوی رئیس سابق پزشکی قانونی شهرستان بروجرد قدردانی شد.

کد مطلب 3934319

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