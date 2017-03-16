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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

مدیر امور اراضی استان قزوین:

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سامانه ۱۳۱ اعلام شود

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سامانه ۱۳۱ اعلام شود

قزوین- مدیرامور اراضی استان قزوین گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه تعرض و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز در این اراضی سامانه ۱۳۱ برای دریافت گزارش مردمی فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر پنجشنبه در مراسم اعزام اکیپ های گشت حفاظتی امور اراضی کشاورزی قزوین گفت: خوشبختانه امسال دو رویداد مهم در استانرخ داد که برای ما بسیار ارزشمند است و امیدواریم گامی در مسیر صیانت از محیط زیست باشد.

وی افزود: اضافه شدن مناطق طارم و الموت به حوزوه مناطق حفاظت شده سهم استان ما را از ۳ درصد به هفت درصد می رساند که کار مهمی است.

افلاطونی تصریح کرد: در کشور حدود ۱۱ درصد منابع طبیعی و اراضی تحت حفاظت است که در استان ما این میزان ۳ درصد بود که با افزایش مناطق حفاظت شده این وضعیت برای استان ما تا دو برابر افزایش یافته که ارزشمند است.

مدیر امور اراضی استان قزوین یادآورشد: عملیاتی شدن آمایش سرزمین از دیگر کارهای ارزشمند امسال است و ازاین پس تمام واحدهای صنعتی استان باید در شهرک های صنعتی مستقر شوند که این کار در صیانت از اراضی کشاورزی تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: وقتی دولت برای زیرسازی مناطق صنعتی هزینه های سنگینی متحمل می شود دیگر منطقی نیست استقرار واحدها در سایر اراضی کشاورزی انجام شود و به دولت و کشور آسیب برساند.

افلاطونی یادآورشد: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست رسالتی همگانی است و همه باید تلاش کنیم تا از منابع خدادادی بخوبی صیانت شود و امروز در همه کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که باید به محیط زیست و کره زمین احترام بگذارند و این منابع ارزشمند را تخریب نکنند.

وی یادآورشد: همه وظیفه داریم از اراضی کشاورزی صیانت کنیم تا امنیت غذایی مردم به مخاطره نیفتد و در این راستا امور اراضی وظیفه اصلی خود می داند با همه امکانات و تهیزات از این منابع حفاظت کند.

مدیرامور اراضی جهادکشاورزی استان قزوین گفت: مهمترین چالش امروز ما تخریب و تصرف اراضی کشاورزی است و تغییر کاربریهاست و در طول سال همیشه آمادگی داریم در این زمینه اقدام کنیم.

وی بیان کرد: با آغاز تعطیلات نوروزی برخی افراد فرصت طلب از فرصت تعطیلی نوروزی استفاده کرده و ممکن است نسبت به تخریب اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیرمجاز اقدام کنند که در این راستا با راه اندازی گشت های سیار شبانه روزی و استقرار در گلوگاهها و مناطق تعیین شده از هرگونه تخریب جلوگیری خواهیم کرد.

افلاطونی اضافه کرد: در کشورمان از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی حدود ۲۳ میلیون هکتار معادل ۱۰ درصد قابل کشت است و این میزان در استان قزوین ۳۱ درصد است لذا یک منطقه کشاورزی محسوب می شود که باید از این وضعیت صیانت کنیم.

وی بیان کرد: با راه اندازی گشت های بازرسی مشترک منابع طبیع، محیط زیست، امور اراضی و نیروی انتظامی تلاش می کنیم از هرگونه تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم.

افلاطونی اضافه کرد: سامانه ۱۳۱ به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز، تخریب، تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و هرگونه تعرض در این زمینه را شهروندان می توانند گزارش داده و درصیانت از منابع ملی مشارکت کنند.

در ادامه گشت های بازرسی مشترک حفاظت از اراضی کشاورزی عازم مناطق ماموریتی خود شدند.

کد مطلب 3934322

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