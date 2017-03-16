تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سامانه ۱۳۱ اعلام شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر پنجشنبه در مراسم اعزام اکیپ های گشت حفاظتی امور اراضی کشاورزی قزوین گفت: خوشبختانه امسال دو رویداد مهم در استانرخ داد که برای ما بسیار ارزشمند است و امیدواریم گامی در مسیر صیانت از محیط زیست باشد.

وی افزود: اضافه شدن مناطق طارم و الموت به حوزوه مناطق حفاظت شده سهم استان ما را از ۳ درصد به هفت درصد می رساند که کار مهمی است.

افلاطونی تصریح کرد: در کشور حدود ۱۱ درصد منابع طبیعی و اراضی تحت حفاظت است که در استان ما این میزان ۳ درصد بود که با افزایش مناطق حفاظت شده این وضعیت برای استان ما تا دو برابر افزایش یافته که ارزشمند است.

مدیر امور اراضی استان قزوین یادآورشد: عملیاتی شدن آمایش سرزمین از دیگر کارهای ارزشمند امسال است و ازاین پس تمام واحدهای صنعتی استان باید در شهرک های صنعتی مستقر شوند که این کار در صیانت از اراضی کشاورزی تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: وقتی دولت برای زیرسازی مناطق صنعتی هزینه های سنگینی متحمل می شود دیگر منطقی نیست استقرار واحدها در سایر اراضی کشاورزی انجام شود و به دولت و کشور آسیب برساند.

افلاطونی یادآورشد: حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست رسالتی همگانی است و همه باید تلاش کنیم تا از منابع خدادادی بخوبی صیانت شود و امروز در همه کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که باید به محیط زیست و کره زمین احترام بگذارند و این منابع ارزشمند را تخریب نکنند.

وی یادآورشد: همه وظیفه داریم از اراضی کشاورزی صیانت کنیم تا امنیت غذایی مردم به مخاطره نیفتد و در این راستا امور اراضی وظیفه اصلی خود می داند با همه امکانات و تهیزات از این منابع حفاظت کند.

مدیرامور اراضی جهادکشاورزی استان قزوین گفت: مهمترین چالش امروز ما تخریب و تصرف اراضی کشاورزی است و تغییر کاربریهاست و در طول سال همیشه آمادگی داریم در این زمینه اقدام کنیم.

وی بیان کرد: با آغاز تعطیلات نوروزی برخی افراد فرصت طلب از فرصت تعطیلی نوروزی استفاده کرده و ممکن است نسبت به تخریب اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیرمجاز اقدام کنند که در این راستا با راه اندازی گشت های سیار شبانه روزی و استقرار در گلوگاهها و مناطق تعیین شده از هرگونه تخریب جلوگیری خواهیم کرد.

افلاطونی اضافه کرد: در کشورمان از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی حدود ۲۳ میلیون هکتار معادل ۱۰ درصد قابل کشت است و این میزان در استان قزوین ۳۱ درصد است لذا یک منطقه کشاورزی محسوب می شود که باید از این وضعیت صیانت کنیم.

وی بیان کرد: با راه اندازی گشت های بازرسی مشترک منابع طبیع، محیط زیست، امور اراضی و نیروی انتظامی تلاش می کنیم از هرگونه تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم.

افلاطونی اضافه کرد: سامانه ۱۳۱ به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشهای مردمی در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز، تخریب، تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و هرگونه تعرض در این زمینه را شهروندان می توانند گزارش داده و درصیانت از منابع ملی مشارکت کنند.

در ادامه گشت های بازرسی مشترک حفاظت از اراضی کشاورزی عازم مناطق ماموریتی خود شدند.