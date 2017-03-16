به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ۱۱ ماهه سال‌جاری ۶۴۰۷ گردشگر خارجی از موزه‌های زنجان بازدید کرده‌اند، افزود: در یازده ماهه امسال بیش از ۲۱۵ هزار نفر ایرانی و ۶۴۰۷ نفر خارجی در موزه‌ها بلیت خریداری کرده‌اند که درآمد آن به بیش از پنج میلیارد ریال رسیده است.

وی ادامه داد: موزه‌های استان زنجان در ایام نوروز ۸ صبح تا هشت شب فعال بوده و آماده خدمات‌رسانی به گردشگران است. در نظر گرفتن برنامه‌های حاشیه‌ای همچون عکاس‌خانه در موزه رختشویخانه نیز از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده در ایام نوروز است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان گفت: نوروز امسال علاوه بر استقرار راهنمایان گردشگری در موزه‌های استان شاهد به نمایش گذاشتن بخشی از اشیا جدید (مکشوفه طی کاوش‌های باستان شناسی) در موزه‌ها، پاکسازی و رسیدگی به مبلمان موزه‌ها و استفاده از سیستم QR CODE در موزه‌های استان خواهیم بود.

رحمتی افزود: تحقیق بازار گردشگری استان از بازدید کنندگان نوروزی اماکن گردشگری استان، انجام نظرسنجی از مسافران و گردشگران ورودی به استان، استفاده از ظرفیت انجمن صنفی راهنمایان تور استان برای استقرار در مراکز اطلاع رسانی و موزه‌ها، راه اندازی راهنمای سیار گردشگری و ... از برنامه‌های ر نظر گرفته شده برای نوروز سال ۹۶ است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان گفت: استان زنجان با ۵ اثر گنبد سلطانیه، غار زیبای کتله خور، بازار سنتی زنجان بعنوان طولانی ترین بازار سنتی ایران، مردان نمکی و بنای تاریخی رختشویخانه به استقبال گردشگران نوروزی می رود.

رحمتی افزود: این پنج اثر به واسطه اینکه اصلی ترین مقاصد گرشگران تاریخی و فرهنگی استان هستند، می توانند نقش ویژه ای در بحث ماندگار گردشگران در استان زنجان ایفا کنند.

وی با اشاره به پراکندگی این آثار در سطح استان، عنوان کرد: پراکندگی نسبی این آثار در سطح استان، محور گردشگری زنجان، سلطانیه و خدابنده را ایجاد کرده است که در کنار آن جاذبه های طبیعی چون کوچه باغ های زیبای خرمدره و ابهر، طبیعت زیبای خرمدره ، طبیعت بکر و بی نظیر طارم و نیز کوههای رنگی ماهنشان در نوع خود بی نظیر است.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان با بیان اینکه زنجان قطب باستان شناسی معدنی در دنیاست ، ادامه داد: دو اثر منحصر به فرد زنجان در دنیا شهرت جهانی دارند. اول معدن نمک چهرآباد زنجان و وجود مردان نمکی که زنجان را به قطب باستان شناسی معدنی در دنیا تبدیل کرده است و دوم به واسطه یک اثر انسان ساخت، به نام گنبد سلطانیه، که شهرت این اثر به ورای مرزهای ایران رسیده است.

رحمتی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان، خاطر نشان کرد: برنامه ریزی بسیاری در راستای تحقق شعار سال در حوزه سفر با عنوان «نوروز متفاوت، خدمات متفاوت» صورت گرفته است.

وی افزود: برپایی ۱۴ سفره هفت سین در شهر زنجان و تهیه و نصب ۱۰ مورد المان نوروزی در سطح شهر، از دیگر فعالیت های نورزوی ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز ۹۶ استان زنجان است.