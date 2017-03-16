به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک قاضی فدرال در ایالت هاوایی چند ساعت پیش از اجرایی شدن فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ بر ضد اتباع ۶ کشور مسلمان از جمله ایران، آن را موقتا تعلیق کرد؛ حکمی که در سراسر آمریکا لازم الاجرا است.

شکایت علیه فرمان تازه مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا علاوه بر هاوایی در دادگاههای ایالات مریلند و واشنگتن نیز مطرح شده است که دو ایالت اخیر هنوز حکم خود را در این زمینه اعلام نکرده اند.

دادگاه فدرال هاوایی، ادعاهای دولت مبنی بر اینکه این فرمان در راستای افزایش امنیت ملی است را رد کرده است. «دریک واتسون» قاضی دادگاه هاوایی گفت این حکم اجرایی باعث خواهد شد این ایالت از نظر اقتصادی آسیب ببیند زیرا ورود دانشجویان و گردشگران را به هاوایی محدود خواهد کرد، به علاوه آنکه این حکم یک تبعیض مذهبی به حساب می آید و بر خلاف قانون اساسی آمریکا است.

پس از هاوایی، یک قاضی فدرال در «گرینبلت» ایالت مریلند نیز اجرای دستور دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص محدودیت‌های مهاجرتی در وررود اتباع ۶ کشور به آمریکا را متوقف کرد.

فرمان مهاجرتی جدید ترامپ قرار بود از نخستین ساعات روز پنجشنبه اجرایی شود و طبق آن، صدور ویزا برای اتباع ایران، لیبی، سودان، سومالی، سوریه و یمن به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق در آید. در فرمان مهاجرتی قبلی ترامپ، عراق نیز جزء این لیست بود.

هاوایی اولین ایالتی است که فرمان جدید مهاجرتی ترامپ را به چالش می کشید. «داگ چین» دادستان این ایالت می گوید فرمان جدید مهاجرتی ترامپ اساسا تفاوت چندانی با فرمان قبلی او ندارد، با این فرق که یک کشور از لیست کشورهای ممنوعه حذف شده است. این دومین بار است که فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ توسط دادگاههای این کشور نقض می شود.

دونالد ترامپ ضمن انتقاد از احکامی که در مقابل فرمانهای مهاجرتی وی صادر شده، تاکید کرده است که با این احکام مقابله خواهد کرد.