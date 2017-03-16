تیم بسکتبال نوجوانان فیلترالبرز قهرمان دور برگشت لیگ برتر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله برگشت دور گروهی لیگ برتر نوجوانان کشور، تیم بسکتبال فیلتر البرز قزوین با چهار برد قهرمان و دور برگشت شد.

نماینده استان با صدرنشینی در دور رفت و برگشت وارد مرحله دوم مسابقات شد.

دور برگشت لیگ برتر بسکتبال نوجوانان کشور در کاشان برگزار شد.

دور برگشت هم در قزوین با قهرمانی نماینده استان به پایان رسید.

درخشش کاراته کا استان در رقابت های شرق آسیا

میثم رشوند کاراته کا استان در رقابت های منطقه شرق آسیا در وزن منهای ۸۴ کیلوگرم قهرمان شد.

رشوند در این رقابت ها با کاراته کاهایی از کشور های سریلانکا، میانمار، مالزی، تایوان، فیلیپین، نپال، هند، سنگاپور، اندونزی، تایلند، کامبوج و لائوس رقابت داشت.

این مسابقات در ماکائو برگزار شد.

مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام شهید مجید خسروی آغاز شد

در این مسابقات تیم های مینودر، وحدت، شایستگان و خدابنده در زمین چمن ورزشگاه سردار آزادگان به مصاف هم می روند.

این مسابقات طی امروز و جمعه و بصورت تک حذفی برگزار می شود.

پیشتازان میثاق قهرمان لیگ تکواندو نوجوانان و جوانان استان شد

در پایان این رقابت ها تیم پیشتازان میثاق با پیروزی مقابل هیئت تکواندو شهرستان البرز، توانست قهرمان لیگ تکواندو نوجوانان و جوانان استان شد.

تیم میثاق شریفیه سوم شد.

این مسابقات با شرکت ۶ تیم برگزار شد.

لیگ دسته اول و دوم نوجوانان استان با شناخت تیم های برتر به پایان رسید

در دسته اول تیم های باشگاه احسان، کانون والیبال جهش و گلد کیش اول تا سوم شدند.

در لیگ دو هم تیم سپهر، کانون والیبال جهش ب و الف اول تا سوم شدند.

این مسابقات در خانه والیبال استان برگزار شد.

کمانداران استان در راه مسابقات آسیایی

اسماعیل عبادی کماندار آبیکی که در اردوی آماده‌سازی مسابقات کاپ آسیای تایلند حضور دارد.

وی از ۲۹ اسفند تا ششم فروردین‌ با حریفان مصاف می کند.

عبادی عنوان برترین کماندار کشور را در کارنامه دارد.