گرد و غبار شهرکرد را فرا گرفت/ کاهش دید افقی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: گردو غبار از ظهر امروز پنج شنبه شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری فرا را گرفته است و دید افقی در این استان هر لحظه در حال کاهش است.

هم اکنون کوه ها و ارتفاعات اطراف شهرکرد به خاطر شدت آلودگی غیر قابل مشاهده با چشم هستند.

وزش باد شدید در این شهر سبب بلند شدن گرد و غبار از سطح اراضی کشاورزی و مرغزار شهرکرد شده است که این امر شدت آلودگی را تشدید کرده است.

گردو غبار تا روز شنبه هفته آینده در شهرکرد وجود دارد

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: گرد و غبار موجب کاهش دید افقی در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری شده است.

شاهرخ پارسا عنوان کرد: گرد و غبار تا روز شنبه هفته آینده در شهرکرد وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی با عبور یک سامانه ناپایدار از سطح استان برای روز پنج شنبه و جمعه وزش باد شدید و گرد و غبار و در برخی نقاط استان بارش های برف و باران به ویژه در نواحی غربی پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: وزش بادهای نسبتا شدید در چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود که آلودگی هوا را در این استان به ویژه شهرکرد را تشدید می کند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: از روز یک شنبه هفته آینده با ورود سامانه فعال بارشی برای استان رگبار و رعد و برق و در نقاط مستعد تگرگ، همراه با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: بارش باران در چهارمحال و بختیاری تا روز چهارشنبه هفته آینده در سطح این استان ادامه دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای پنج شنبه و جمعه هفته آینده نیز بارش هایی پراکنده در برخی نقاط استان پیش بینی می شود.

آلودگی هوا در چهارمحال و بختیاری به مرز هشدار نرسیده است

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آلودگی هوا در این استان هنوز به مرز هشدار نرسیده است.

شهرام احمدی عنوان کرد: وزش باد شدید موجب تشدید آلودگی هوا و پایین آمدن کیفیت هوا در این استان شده است.

وی عنوان کرد: اگر آلودگی هوا در این استان به ویژه مرکز استان به مرز هشدار رسید، اطلاع رسانی خواهد شد.