۷۱۲ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی استان مرکزی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، محمود زمانی قمی اظهار داشت: طی سال جاری تاکنون در استان مرکزی ۱۰۴۵ واحد تولیدی و صنعتی ۷۱۲ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

وی وی با اشاره به اینکه تاکنون شش جلسه ستاد اقتصادی مقاومتی در روستاهای استان برگزار شده، افزود: با حضور در روستاهای استان ظرفیت های نهفته برای توسعه اشتغال خرد مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال در روستای خاوه، دریافتیم که می‌توان تعداد قابل توجهی کارگاه گلاب‌گیری راه‌اندازی کرد، طبق استانداردهای موجود برای این اقدام ضوابط سخت‌گیرانه‌ای وجود داشت ولی با تصویب این مهم که این مشاغل جزو مشاغل خانگی محسوب می‌شوند توانستیم مشکلات اشتغالزایی در این حوزه رفع کنیم.

استاندار مرکزی بیان کرد: با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی در روستاها مسیرهای ایجاد اشتغال خرد و روستایی و مشکلات احتمالی برای توسعه این مشاغل مورد بررسی قرار می گیرد و در جهت رفع آنها چاره اندیشی می شود.

زمانی قمی گفت: با توجه به فرارسیدن ایام نوروز توجه به فقرا و ایتام جامعه ازسوی مدیران و فرمانداران مورد تاکید قرار گرفته و برای پنج هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی کارت تبریک و ۵۰هزار تومان عیدی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: نرخ بیکاری استان مرکزی در سال های گذشته ۱۰.۶ درصد بوده که تابستان امسال به ۶.۷درصد رسیده است، مشکل اصلی بیکاری در شهرستان‌های اراک و خمین است و دیگر شهرستان های استان در وضعیت بهتری قرار دارند.

استاندار مرکزی افزود: بهره برداری از محور اراک - خمین، بهره برداری از پروژه آبرسانی شهرستان خمین و تلاش برای راه اندازی تصفیه خانه این شهرستان، تلاش برای تکمیل طرح آبرسانی به شهرستان تفرش و بهبود وضعیت آب شرب شهرستان ساوه، ساخت زائرسرای سیدالشهدا(ع) در غرق آباد بخشی از فعالیت های انجام شده در استان مرکزی طی سال جاری است.