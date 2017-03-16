به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق به مناسبت بیست و نهمین سالروز فاجعه حلبچه بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، العبادی در این بیانیه آورده است: امروز با قلبی پر از اندوه یاد روزی را زنده می کنیم که رژیم دیکتاتور سابق مرتکب جنایت هولناکی در حلبچه شد و به دنبال آن هزاران نفر از کُردهای بیگناه عراق جان باختند.

العبادی افزود: در این نسل کشی، مردم بی گناه هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند و آثار به جای مانده از این حملات تا به امروز، بزرگترین گواه بر جنایتی است که رژیم معدوم بعث مرتکب شد.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: امروز در عراق یک نظام دموکراتیک وجود دارد که همه در آن سهیم هستند. ما در حال حاضر مشغول مبارزه با تروریست هایی هستیم که از بقایای رژیم معدوم بعث هستند. ما به دفاع از ملت خود افتخار می کنیم.

العبادی در ادامه اظهار داشت: ذلت و خواری تا ابد با عاملان فاجعه حلبچه باقی خواهد ماند.