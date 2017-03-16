حفظ وحدت لازمه پیشرفت است/ جلب رضایت مردم در اولویت کار مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی بعد از ظهر پنج شنبه در آخرین نشست شورای اداری دامغان در سال ۹۵ به میزبانی تالار همایش های اداره بهزیستی این شهرستان با اشاره به اینکه اسلام دو پایه دارد یکی توحید و دیگری وحد، افزود: اگر وحدت در جامعه حاکم نباشد اسلام دچار خدشه و آسیب می شود.

وی تصریح کرد: در استان سمنان از نعمت وحدت بین مردم و مسئولان برخور داریم و موضوع اتحاد در جای جای استان جاری و ساری است که باید شکر گذار خداوند باشیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان اضافه کرد: یکی از امتیازات بارز و حائز اهمیت یک مدیر در جامعه اسلامی تعامل با هم مردم به عنوان سرمایه اصلی کشور است و این روند مهم باید روز به روز تقویت شود.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه مسئولان باید با هم باشند تا موضوع وحدت به شکل واقعی و در عمل به نمایش گذاشته شود، افزود: اگر این مهم در بین مسئولان وجود نداشته باشد دشمن را خوشحال و او را در اهدافش یاری می کنند.

وی با بیان اینکه مسئولان نباید خدمتگزاری به مردم را فراموش کنند و آن را یک اصل برای خود بدانند، افزود: مسئولان تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرند که مردم از آنان راضی باشند.

امام جمعه سمنان احترام به خانواده معظم شهدا را در راس امور دانست و تصریح کرد: هرکس خانواده ایشان را راضی نگه دارد، خدا را راضی نگه داشته است.

آیت الله شاهچراغی با تاکید بر اینکه در کشور یک خط وجود دارد و آن هم خط امام و رهبری است، اظهار داشت: اگر از این خط منحرف شویم به بن بست و به گمراهی کشیده می شویم.

وی همچنین با تقدیر از خدمات و زحمات طاقت فرسای شهردار دامغان گفت: وی در حال خدمت صادقانه و بی ریا به مردم این شهر است و وقتی مردم این خدمات را لمس می کنند از ایشان احساس رضایت دارند و بنده نیز بارها خوبی ها و تلاش های ایشان را شنیدم و برایشان آرزوی موفقیت دارم.