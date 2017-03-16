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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۷

مشاور محمد بن سلمان:

عربستان آماده اعزام نیرو به سوریه است

عربستان آماده اعزام نیرو به سوریه است

مشاور جانشین ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد که ریاض آماده اعزام نیرو به سوریه برای مبارزه با داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فیصل بن فرحان» مشاور «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد عربستان سعودی در گفتگو با فاکس نیوز در راستای سرپوش گذاشتن بر حمایت مالی و تسلیحاتی خود از گروه های تروریستی در سوریه که از آغاز بحران این کشور طی ۶ سال گذشته آغاز شده است، مدعی شد: عربستان سعودی همواره آماده همکاری با آمریکا برای نابودی داعش در عراق و سوریه است و این آمادگی تنها مالی نیست بلکه ریاض آمادگی دارد در این زمینه نیرو به عراق و سوریه و نیز منطقه اعزام کند.

وی گفت: محمد بن سلمان نسبت به توسعه روابط راهبردی میان ریاض و واشنگتن اهتمام می ورزد و بر اهمیت تداوم آن به عنوان دو هم پیمان قدیمی تاکید دارد.

کد مطلب 3934348

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