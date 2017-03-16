پرونده قضایی برای دربی مازندران تشکیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب که تاکنون پرونده قضایی در خصوص مسابقه فوتبال تیم های خونه به خونه بابل و نساجی قائمشهر تشکیل نشده است، گفت: دادستانی و مسئولین امنیتی و انتظامی شهرستان مکلف شدند تا نسبت به بررسی علل حادثه و شناسایی عوامل اصلی آن اقدام کنند و قطعاً با متخلفین، وفق مقررات برخورد خواهد شد.

جعفری در خصوص دیدارتیمهای فوتبال خونه‌به‌خونه مازندران ونساجی قائمشهراظهار داشت: این دیدار به میزبانی شهرستان بابل در حال برگزاری بودکه طی آن هواداران دو تیم بایکدیگر درگیر شدند.

وی افزود: از بدو شروع بازی تعدادی از تماشاچیان و هواداران دو تیم با اهانت و استعمال الفاظ رکیک نسبت به یکدیگر فضای آرام ورزشگاه را به تدریج به سمت هیاهو، جنجال و نهایتاً درگیری و تنش سوق دادند که این موضوع در حین بازی منجر به ورود افراد به داخل زمین چمن و درگیری با یکدیگر شد.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد:عوامل نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه که با توجه به حساسیت این دیدار و احتمال وقوع برخی موارد در آمادگی کامل بسر می بردند، پس از ورود عده ای از تماشاگران هر دو تیم به زمین فوتبال برای ایجاد درگیری، جهت ممانعت از این امر اقدام نمودند.

وی تصریح کرد: با توجه به درگیری بعضی از افراد نسبت به یکدیگر که در ادامه احتمال وقوع حوادث تلخ تر نیز طی آن، دور از انتظار نبود، نیروی انتظامی برای کنترل بیشتر برخی از افراد که بیشترین حالت تهاجم و حمله را داشتند، نسبت به کنترل افراد مذکور اقدام نمود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان این مطلب که درگیری مذکور با تلاش نیروی انتظامی و مسئولین حاضر پس از مصدومیت تعدادی از تماشاگران و مامورین خاتمه یافته است، خاطرنشان کرد: طی تنظیم صورتجلسه مشترکی پس از اظهارنظر نماینده فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم امکان ادامه بازی، دادستان شهرستان بابل نیز با توقف بازی موافقت کرد و مصدومین پس از انتقال به بیمارستان یا به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه با متخلفین وفق مقررات برخورد خواهد شد، تاکید کرد: دادستانی شهرستان بابل و مسئولین امنیتی و انتظامی شهرستان مکلف شدند تا نسبت به بررسی علل حادثه و شناسایی عوامل اصلی اقدام و نتیجه را به این دادستانی اعلام کنند.