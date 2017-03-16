حقوق کارکنان دولت در استان زنجان پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر؛ اسدالله درویش امیری ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان با بیان اینکه حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی استان به صورت کامل پررداخت شده است، اظهار داشت: کارمندی در استان نداریم که حقوق و مزایای آن پرداخت نشده باشد.

وی ضمن عذرخواهی از تاخیر پرداختی بازنشستگان، افزود: به خاطر تاخیر به وجود آمده از جامعه بازنشستگی استان عذرخواهی می کنم و با ابلاغ و تخصیص اعتبارات این پرداختی ها به صورت کامل انجام می شود.

استاندار زنجان به آمار ترک تشریفات مناقصه پروژه های عمرانی طی سال های گذشته اشاره کرد و یادآور شد: آمار ترک تشریفات مناقصه پروژه های عمرانی استان از سال ۹۰ تا سال جاری کاهشی بوده است.

درویش امیری با بیان اینکه ترک تشریفات مناقصه در سال ۹۰ به میزان ۶۰ مورد بوده است، خاطرنشان کرد: این میزان در سال ۹۱ به میزان ۵۱ مورد و در سال ۹۲ نیز ۲۸ مورد بوده است. در سال ۹۳ تعداد ترک تشریفات مناقصه پروژه های عمرانی ۱۹، در سال ۹۴ به میزان سه مورد و در سال جاری به هفت مورد رسیده است.

وی کاهش این آمار را نشان از اهتمام جدی دولت برای رقابت پذیری بخش پیمانکاری عنوان کرد و اظهار داشت: اهتمام دولت در این بخش کاهش ترک تشریفات مناقصه و حضور حداکثری شرکت های پیمانکاری برای شرکت در پروژه های مختلف عمرانی است.

استاندار زنجان به ماده ۲۷ و ۸۸ قانون تنظیم اشاره کرد و یادآور شد: دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به این دو ماده قانونی توجه لازم را داشته باشد.

درویش امیری تاکید کرد: انتظار و توقع از دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان توجه جدی به ماده ۲۷ قانون تنظیم و همچنین اجرای دقیق ماده ۸۸ این قانون است. دبیرخانه شورا باید گزارشی از تشکیل شدن ستاد اجرایی این ماده قانونی در دستگاه ها ارائه دهد.