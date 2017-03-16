کاهش ۲۶ درصدی سرقت در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا زارعی ظهر پنج شنبه در نشست مشترک با مدیران شرکت برق همدان با بیان اینکه خدمت به مردم افتخار است، گفت: هر چه خدمت سخت‌تر باشد افتخار آن بالاتر است.

سرهنگ رضا زارعی با اشاره به اینکه نیت رضایت خداوند رمز ماندگاری عمل است، افزود: شهدای ما از جان خویش گذشتند و نامشان همیشه باقی است چراکه نیت آنها خدایی بود و کاری که برای رضای خدا باشد، ماندگار است و اگر برای رضا خدا نباشد انسان هر چه تلاش کند بی فایده است.

وی با اشاره به سرقت تجهیزات و انرژی برق ادامه داد: در سرقت از شرکت برق فقط بحث سرقت مطرح نیست بلکه تخریب نیز در کنار آن وجود دارد چراکه بیشتر مردم متضرر می شوند و نارضایتی به وجود می آید.

فرمانده پلیس آگاهی استان همدان عنوان کرد: طی ۱۱ ماهه امسال در استان همدان ۲۶ درصد کاهش سرقت نسبت به سال های گذشته داشته‌ایم که این امر حاصل همکاری همگانی و تعامل با دستگاه‌ها و مردم است.

وی با بیان اینکه استان همدان در کاهش وقوع سرقت رتبه اول و در بحث رضایتمندی و احساس امنیت رتبه برتر کشور را دارد، اظهار داشت: تعاملات دستگاه‌ها و ادارات و نیروی انتظامی در همدان عالی است و همین امر منجر می شود که کارها خوب پیش رود و مشکلات سریع حل و فصل شود.

زارعی با بیان اینکه در حوزه برق اگر کابل‌ها زمینی شود سرقت کمتر می شود، گفت: با وجود هزینه بر بودن، این کار اقدام خوبی در زمینه مبارزه با سرقت تجهیزات شبکه برق است.

وی با اشاره به وقوع ۷۷ فقره سرقت تجهیزات برق در استان و تشکیل پرونده و برخورد با آنها عنوان کرد: ملایر با ۳۹ فقره پرونده سرقت بیشترین آمار سرقت سیم برق را داشته است.

فرمانده پلیس آگاهی استان همدان با بیان اینکه آمار کشفیات سرقت‌ها بیشتر است چراکه برخی معوقه بوده است، اظهار داشت: جمع کشفیات سالیانه ۱۱۷ فقره، دستگیری ۲۷ نفر سارق و ۱۵ نفر خریدار مال مسروقه بوده است.

وی یادآور شد: تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار، ساخت محافظ برای ترانس‌ها، استفاده از دوربین‌های پیشرفته و نگهبان تأیید صلاحیت شده، تشکیل گشت‌های مشترک پیشنهادات نیروی انتظامی برای پیشگیری از سرقت تجهیزات شبکه برق است.

زارعی عنوان کرد: اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان، اخذ تعهد از کشاورزان برای جمع آوری تجهیزات بعد از موعد کاری و کنترل پیمانکاران طرف قرارداد برق نیز جزو اقدامات پلیس برای مبارزه با سرقت بوده است.