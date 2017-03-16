اقامت ۴۲ میلیون مسافر سال جاری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان بعدازظهر پنجشنبه در آخرین جلسه شورای اداری قائمشهر، اظهار داشت: ستاد تسهیلات اجرایی سفر استان مازندران با آمادگی و برنامه ریزیهای لازم از فردا ۲۷ اسفند، کار خودش را برای سفر و اقامت هموطنان گرامی به مازندران آغاز میکند.
وی با بیان اینکه استان مازندران با وجود جاذبهها و پتانسیلهای بالا متعلق به همه مردم ایران است، گفت: در روزهای پایانی سال شهرداریها، پیگیر باشند تا شهرهای مازندران به بهترین وجه، زیبا شوند.
نبیان با تأکید بر پاکسازی معابر استان، عنوان کرد: باید تلاش کنیم نوروز زیبایی را برای مردم رقم بزنیم، چراکه ما نوروزبانان بینوروز هستیم و لحظهای را از خدمت رسانی خود، کاهش نخواهیم داد.
نبیان در خصوص تنظیم بازار شب عید، بیان کرد: انواع میوه، گوشت، مرغ و شکر به اندازه کافی در استان ذخیره سازی شدهاست و ۵۰۰ تن سیب با قیمت ۳ هزار و پانصد تومان، ۷۰ تن گوشت با قیمت ۲۳ هزارتومان و ۴ هزارو۵۰۰ تن مرغ با کیلویی ۵ هزارو ۹۰۰ تومان، از طریق حهادکشاورزی در حال توزیع است.
معاون استاندار، ادامه داد: ۳۳ اکیپ راهداری و ۳۰۰ نفر راهدار در ۲۲ راهدار خانه و همچنین ۶۶ جرثقیل در ایام نوروز در طول راههای استان مازندران مستقر شدهاند و در محور مواصلاتی هراز، تونلی افتتاح شد که بخشی از ترافیک محور سوادکوه را کاهش خواهد داد.
نبیان به انتخابات آینده اشاره کرد و متذکرشد: رأی مردم حقالناس است و بیطرفی مسئولان باید رعایت شود و هیچیک از مقامات حق ندارند از امکانات اداری
برای تبلیغات، استفاده کنند.
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