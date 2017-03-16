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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۹

«السیسی» فرمان ایجاد نمایندگی دائم مصر در ناتو را صادر کرد

«السیسی» فرمان ایجاد نمایندگی دائم مصر در ناتو را صادر کرد

رئیس جمهوری مصر طی فرمانی، مجوز ایجاد هیأت نمایندگی دائم این کشور در ناتو را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر با صدور فرمانی مجوز تشکیل یک هیأت نمایندگی دائم این کشور در ناتو را صادر کرد.

بر اساس این گزارش، طبق فرمان صادره از سوی رئیس جمهوری مصر، «ایهاب فوزی» سفیر قاهره در بروکسل به عنوان رئیس این هیأت تعیین شده است. 

گفتنی است، پیشتر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مصر با «پیتر پاول» رئیس کمیته نظامی ناتو در قاهره دیدار کرده بود.

ناگفته نماند که ستاد کل نیروهای مسلح مصر هر ساله کمک نظامی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار از آمریکا دریافت می‌کند.

کد مطلب 3934359

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