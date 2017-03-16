میانگین اشغال تخت هتل های استان زنجان ۶۲ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ یحیی رحمتی در مراسم آغاز عملیات اجرایی هتل سه ستاره پارسیان صدف زنجان، با بیان اینکه در صنعت هتلداری، اگر میانگین اشغال تخت های هتل ها به ۴۰ درصد نرسد، فعالیت اقتصادی به صرفه ای به شمار نمی آید، گفت: میانگین اشغال تخت های هتل های استان زنجان در سال ۹۱، ۳۲ درصد بود؛ این در حالی است که امروز این رقم به ۶۲ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این مجموعه در مساحتی به میزان ۲ هزار مترمربع و زیر بنای ۸ هزار و ۸۱۰ مترمربع و در ۸ طبقه ساخته خواهد شد که پیش بینی می شود با راه اندازی این مجموعه، زمینه اشتغالزایی برای ۵۰ نفر فراهم شود.

رحمتی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در زمینه هتلداری در استان زنجان، مناسب نیست و به نوعی خلاء در این حورزه وجود دارد، افزود: مراکز اقامتی مورد نیاز در زنجان در سه حوزه اقامتگاه های ارزان قیمت، اقامتگاه های متوسط و هتل هایی با گریدهای متفاوت تقسیم بندی شده اند.

رحمتی تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در استان، یک مجموعه مراکز اقامتی با گرید بالا در دست طراحی است که امیدواریم با ورود سرمایه گذاران و حمایت از آنها در استان، در زمینه ارتقاء کیفیت و کمیت مراکز خدماتی و اقامتی، گام های موثری برداریم.