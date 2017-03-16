مشکلات بخش آب چهارمحال و بختیاری باید حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر پنجشنبه در آئین معارفه معاون سیاسی امنیتی جدید استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تاکنون ۱۵۴ جلسه در حوزه های صنفی، کارگران، هنری، ورزشی، بانوان، سیاسی و ... برگزار شده است.

وی گفت: یکی از رسالت های معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی مذاکره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رایزنی و گفت و گو در خصوص مشکلات استان و در صورت وجود اشکالی در برنامه ها آنها را توجیه و مطابق قانون و مقررات مسائل را پیگیری کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: صادرات ۷۰۰ هزار بشکه ای نفت به دو میلیون بشکه و همچنین تورم از ۴۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: بانک جهانی اعلام کرد که ایران از لحاظ تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، ۶.۶ درصد رشد داشته است.

سلیمانی دشتکی بیان کرد: در بعد سیاسی، معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری رگ حیاتی است و باید ضمن اتکا به قانون و عقلانیت کامل قدرت تصمیم گیری صحیح و جرات بیان نظر خود را داشته باشد و با همه تعامل مثبت و کارساز داشته باشد.

وی تاکید کرد: در راستای برطرف کردن مشکل آب باید تلاش و به طور کارشناسی و مسئولان مرتبط در این حوزه پیگیری کرد.