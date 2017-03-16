رکود شدید اقتصادی در مازندران مغایر با واقعیت است

افراسیاب بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه رکود شدید اقتصادی در مازندران مغایر با واقعیات است، گفت: برخی از افراد می‌خواهند بگویند وضعیت صنعت مازندران کاملا مطلوب نیست.



وی با اعلام اینکه اقتصاد دارای سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت است، افزود: متاسفانه در سال های گذشته نگاه تک‌بعدی به توسعه اقتصادی داشته‌ایم و در گذشته تصور این بود که کشاورزی می‌تواند به تنهایی اقتصاد مازندران را پیش ببرد اما در هیچ جای دنیا چنین الگویی وجود ندارد واگر مازندران ۵۰۰ هزار نفر جمعیت داشت، شاید می‌توانست با کشاورزی زندگی خود را به پیش ببرد اما با جمعیت، وسعت و زمین‌های کشاورزی موجود، چنین چیزی ممکن نیست.



معاون صنعت، معدن و تجارت استان مازندران تصریح کرد: کشاورزی برای تامین امنیت غذایی لازم است و به همین دلیل است که در دنیا به این بخش یارانه تحقق می‌گیرد اما برخی فکر می‌کنند که کشاورزی می‌تواند مشکل اشتغال را حل کند که این اشتباه است زیرا کشاورزان برای سودآوری نیاز به کشاورزی مکانیزه دارند که در این صورت به نیروی کار کمتری نیاز است.



بابازاده با بیان اینکه ترمز زدن در بخش کشاورزی، مازندران را به عقب می‌راند گفت: درصورتی که استعدادهای استان فراتر از وضعیت موجود است و در صنعت مازندران عقب‌ماندگی وجود دارد و این استان فرصت پیشرفت در صنعت را در دوران ارز ارزان‌قیمت از دست داد.



این مسئول با انتقاد از افرادی که می‌گویند صنعت، محیط زیست را به‌خطر می‌اندازد، بیان کرد: کسانی که این مسئله را مطرح می‌کنند، با تکنولوژی روز دنیا آشنا نیستند.



معاون صنعت، معدن و تجارت استان مازندران باتاکید براینکه صنعتی که آب و هوا را آلوده نکند و آلودگی صوتی نداشته باشد، حتی می‌تواند در مرکز شهرها راه‌اندازی شود، متذکر شد: اروپا درحالی به قاره سبز معروف شده است که تمام صنایع را دارا است.



وی اضافه کرد: از نظر زمین صنعتی مشکل داریم و تغییر کاربری اراضی مشکل‌زا است واگر سرمایه‌گذاری به پنج هکتار زمین برای راه‌اندازی یک صنعت نیاز داشته باشد، پیداکردن این مساحت زمین صنعتی از رامسر تا گلوگاه مشکل است.



بابازاده درپایان متذکر شد:کمیته تغییر کاربری اراضی نگاهش به حفظ اراضی کشاورزی است که البته این نگاه برای جلوگیری از تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا خوب است اما زمین‌های صنعتی نیز باید مورد توجه قرار گیرند.