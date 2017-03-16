«زیگمار گابریل» از سیاست خارجی آمریکا انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در آستانه سفر «آنگلا مرکل» صدر اعظم این کشور به واشنگتن با انتقاد از سیاست خارجی دولت آمریکا اظهار داشت: دولت آمریکا تمام معاهدات بین المللی را زیر سوال برده و عملکرد آنها را مورد انتقاد قرار داده است که این امر به هیچ وجه صحیح نیست.

وی در ادامه افزود: واشنگتن همچنین با کشورهایی که واردات و صادرات دارد دچار برخی چالش ها شده که جا دارد برای رفع آنها دست به کار شود.

این در حالی است که امشب قرار است صدر اعظم آلمان در جریان سفر به واشنگتن با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. موضوع همکاری های اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای گفتگوی این دو مقام عنوان شده است.

پیشتر قرار بود مرکل روز سه شنبه راهی آمریکا شود که به علت نامساعد بودن اوضاع جوی سفر خود را به تعویق انداخت.