۱۵۰ طرح عمرانی و اقتصادی در دامغان اجرا شد/ گازرسانی به ۱۳ روستا

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر مجد ظهر پنج شنبه در آخرین نشست شورای اداری دامغان در سال ۹۵، به میزبانی تالار همایش های اداره بهزیستی این شهرستان، درباره کیفیت اجرای ۱۵۰طرح عمرانی دامغان طی یک‌سال اخیر، ابراز داشت: یکی از پروژه های مهم و اساسی که در این سال با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید مجتمع فولاد دامغان بود که برای بهره برداری از فاز نخست این طرح، ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و فاز دوم آن در سال ۹۶ تکمیل می شود.

وی از گازرسانی به ۱۳ روستای جنوب دامغان را دومین پروژه مهم دولت در سال ۹۵ نام برد و افزود: همچنین با اقدامات انجام شده معابر ۲۰ روستای شهرستان بهسازی و آسفالت شد.

فرماندار دامغان از آزادسازی حریم بیمارستان یازدهم محرم این شهرستان در جوار آستان مقدس امامزادگان محمد و جعفر (ع) در سایه وحدت بین مسئولان به عنوان دیگر طرح اجرا شده در سال۹۵ نام برد و گفت: آزاد سازی این حریم که مشکلاتی با اوقاف داشت، باعث تحول خوبی در مدیریت شهری و توسعه دامغان شد.

مجد با اشاره به برگزاری انتخابات همزمان شوراها و ریاست جمهوری در سال جاری نیز توضیح داد: این انتخابات در ۷۹ روستای شهرستان شامل ۳۷ روستا در بخش امیرآباد و ۴۲ روستا در بخش مرکزی برگزار می شود همچنین باید گفت بر اساس قانون انتخابات شوراها میزبانی هریک از روستاهایی که شرایط برگزاری انتخابات در آن وجود داشته باشد، مشخص شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجریان و برگزار کنندگان انتخابات باید از آرای مردم صیانت کنند، افزود: بر اساس قانون در ساعات اداری هیچ یک از مدیران و پرسنل دستگاه های اجرایی حق تبلیغ برای هیچ یک از کاندیدای شورا و ریاست جمهوری را ندارند و در صورت مشاهده با مسببان آن برخورد خواهد شد.