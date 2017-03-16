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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۴۷

«دینا پاول» معاون مشاور امنیت ملی آمریکا شد

«دینا پاول» معاون مشاور امنیت ملی آمریکا شد

دینا حبیب پاول یک زن مصری الاصل معاون مشاور امنیت ملی آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، دینا حبیب پاول از سوی «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا به عنوان معاون مشاور امنیت ملی برای استراتژی در دولت ترامپ انتخاب شد.

وی که در دولت دوم «جرج دبلیو بوش» دستیار وزیر امور خارجه در امور آموزشی و فرهنگی بود، اصالتا مصری است.

پاول قرار است در کنار «جرد کوشنر» داماد ترامپ، عهده دار امور مربوط به آینده روابط آمریکا و عربستان سعودی شود. وی که پیشتر از مدیران شرکت گلدمن ساکس بود، در ماه ژانویه به دولت ترامپ پیوست و در امور اقتصادی و کارآفرینی مربوط به زنان به عنوان مشاور با «ایوانکا ترامپ» دختر رئیس جمهوری آمریکا همکاری می کرد.

پاول که در سال ۱۹۷۳ در قاهره متولد شد به زبان عربی مسلط است. حضور او در دیدار این هفته ترامپ با «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور توجه رسانه ها را به خود جلب کرده بود.

کد مطلب 3934371

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