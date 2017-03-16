به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی نیک بخش ظهر پنجشنبه نشست کتاب خوان دفاع مقدس و ایثار و شهادت زنجان افزود: باید تلاش شود تا پیام و اهمیت دفاع مقدس به نسل جدید جامعه به خوبی انتقال یابد، تا آنها درک درستی از این رویداد بزرگ داشته باشند.

وی تاکید کرد: برای ترویج فرهنگ مطالعه بین قشر نوجوان و جوان استان باید از ظرفیت نویسندگان جوان و دستگاههای فرهنگی استفاده شود.

مدیرکل کتابخانه‌های استان زنجان سپس با اشاره به حضور درخشان و گسترده رزمندگان دفاع‌مقدس در تدوین خاطرات خود، عنوان کرد: کسانی که در گذشته جنگیده‌اند، امروز با قلم خود در عرصه حضور دارند و خاطرات تلخ و شیرین روزگار خود را بیان می‌کنند.

نیک بخش ادامه داد: امروز در تدوین خاطرات و بیان رشادت‌های دوران دفاع‌مقدس، عرصه سختی را پیش رو داریم ولی در این زمینه نباید دست از تلاش برداشت، زیرا استان زنجان در دوران دفاع‌مقدس نقش ویژه‌ای داشته است، به گونه‌ای که همواره مراحل سخت عملیات‌ها به رزمندگان زنجانی سپرده می‌شد.

همچنین سرهنگ علی مهدیخانی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان نیز با اشاره به نقش و جایگاه ویژه کتاب در انتقال ارزشها و خاطرات حوزه دفاع مقدس ، از جلسات معرفی و نشستهای کتاب خوان به عنوان محملی خوب و موثر در انتقال ارزشهای حوزه دفاع مقدس به نسل جوان یاد کرد.

در ادامه مراسم نیز بیات معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان نیز به جایگاه ویژه کتاب و کتابخوانی در دین مبین اسلام و سفارش ویژه معصومین بر امر کتابت و کتابخوانی اشاره کردند.

در این نشست نیز از 5 نفر از نویسندگان و معرفی کنندگان کتاب با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.