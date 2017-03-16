توجه نامزدهای انتخاباتی به اخلاق مداری/تشکیل ۹۷ هسته امر به معروف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالعظیم مولازاده ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر شهرستان رزن با بیان اینکه برگزاری انتخابات مسئله بسیار مهم کشور و نظام است، افزود: باید مسئولین زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم کنند چرا که حضور پرشور مردم در انتخابات مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی است.

وی ادامه داد: نامزدهای شورای شهر و روستا باید در کنار رقابت، اخلاق مداری را در دستور کار خود قرار دهند.

امام جمعه رزن به اهمیت برگزاری نماز جماعت اشاره کرد و گفت: در ۸ اداره، ۲۸مدرسه و ۳۰ نقطه شهرستان رزن نماز جماعت برگزار می شود که این میزان کم است و باید برگزاری نماز جماعت در نقاط بیشتری محقق شود.

وی عنوان کرد: بیش از ۹۷ هسته امر به معروف و نهی از منکر در هیئت های مذهبی شهرستان رزن تشکیل شده است.

حجت الاسلام مولازاده با عنوان اینکه لزوم تزریق امر به معروف ونهی از منکر را نمی توان به کسی تزریق کرد، افزود: باید ابتدا فرهنگ اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه شود.

وی ادامه داد: برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید از ظرفیت مردم استفاده شود و در واقع باید در صدد مردمی کردن اجرای این طرح بود.

حجت الاسلام سید عبدالعظیم مولازاده افزود: در انجام امر به معروف و نهی از منکر نباید به زور متوسل شد چرا که نتیجه عکس می دهد و بیشتر باید به شکل نصیحت باشد.

وی با اشاره به اینکه در کشور اهداف همه مسئولین یکی است اما مسیر رسیدن فرق دارد، افزود: باید از بین مسیرهای موجود از مسیر نزدیک و میانبر استفاده کرد تا پیشرفت کشور حاصل شود.

امام جمعه رزن با اشاره به برخی انحرافات وارده به مراسم عزاداری امام حسین(ع) مانند قمه زنی گفت: نبود روحانیت در منطقه، عدم توجیه مردم نسبت به اهداف شوم دشمن در ایجاد انحرافات در عزاداری ها از مهمترین عوامل گسترش این انحرافات در عزاداری ها است.

وی ترویج ازدواج آسان به دور از هرگونه چشم و هم چشمی را عاملی در افزایش ازدواج در جامعه دانست و گفت:جوانان باید قبل از ازدواج در کلاس های مشاوره شرکت کرده تا با آگاهی بیشتر قدم در راه زندگی مشترک بردارند.