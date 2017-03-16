معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری ظهر پنج شنبه طی مراسمی منصوب و معرفی شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری در این مراسم اظهار داشت: موفقیت هر مدیر در گرو وجود یک فضای وحدت و همدلی است و همچنین تبیین سیاست های دولت و پیگیری شعارهای آن در استان، برنامه های وزارت کشور و ماموریت های محوله از سوی استاندار از وظایف معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار خواهد بود.

جعفر مردانی گفت: در حوزه اجتماعی توجه به سازمان های مردم نهاد و استفاده از ظرفیت مردم برای دستیابی به جامعه ای سالم و با نشاط و جلب مشارکت های اجتماعی و حقوق شهروندی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی جدید استانداری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حوزه امنیت با هماهنگی و همکاری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اعضای شورای تامین در راستای بهبود و ارتقای شاخص های امنیتی و انتظامی تلاش خواهد شد.

جعفر مردانی افزود: در حوزه انتخابات در آینده نزدیک شاهد انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مقیاس ملی و بین المللی و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا در مقیاس محلی خواهیم بود که برای انجام وظایف و ماموریت ها در تمامی تصمیم گیری ها در فرآیند برگزاری انتخابات ستاد انتخابات استان فرمانداران و بخشداران چهار هدف اصلی اعم از تلاش برای ایجاد شور و نشاط انتخاباتی، ایجاد فضای رقابتی سالم با هدف مشارکت حداکثری جلب اعتماد و رضایت مردم با رعایت اصول رفتاری را باید دنبال کرد.

وی بیان کرد: همچنین استفاده از نیرو انسانی مجرب و کارآمد به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در مراحل مختلف با هدف افزایش دقت سرعت و سلامت انتخاباتی را برای برگزاری انتخابات دنبال خواهیم کرد.

طی این مراسم از زحمات خدابخش مرادی معاون سیاسی امنیتی سابق استاندار چهارمحال و بختیاری تقدیر شد و جعفر مردانی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی جدید استانداری چهارمحال و بختیاری منصوب شد.