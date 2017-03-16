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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۰۷

نتانیاهو ادعا کرد؛

ایران قصد دارد در سوریه پایگاه دریایی احداث کند

ایران قصد دارد در سوریه پایگاه دریایی احداث کند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ایران می خواهد در شمال غرب سوریه پایگاه دریایی احداث کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صهیونیستی دبکا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه پس از بازگشت از سفر روسیه به خبرنگاران گفت به اطلاع پوتین رسانده که ایران می خواهد یک پایگاه دریایی در سوریه تاسیس کند.

در حالی که تهران پیش از این خبرهای مربوط به ساخت پایگاه دریایی در سوریه را تکذیب کرده بود، این رسانه صهیونیستی مدعی شد ایران در حال گفتگو با مقامات سوری درباره احداث چنین پایگاهی در شمال غرب سوریه در بندر «بانیاس» در ۵۵ کیلومتری لاذقیه است تا قایقهای موشک انداز و زیردریایی هایش را در مدیترانه مستقر کند.

گفتنی است سردار «رسول سنایی راد» معاون سیاسی سپاه پاسداران پیشتر چنین اخباری را شایعه خوانده و هدف از انتشار آن را توجیه حضور نظامی آمریکا در سوریه عنوان کرده بود.

کد مطلب 3934384
سمیه خمارباقی

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