طلاق با اجرای دوره های آموزشی مهارت های زندگی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی ظهر پنج شنبه در آئین تکریم و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در مسئولیت معاونت استاندار باید وظایف را در حوزه های مختلف مشخص و در راستای پیشبرد و تحقق اهداف اقدامات لازم را انجام داد و نقاط ضعف را شناسایی و درصدد رفع آنها تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه سه وظیفه مهم و اصلی را باید در بخش معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی توجه کرد، گفت: اولین وظیفه در این حوزه تدوین سیاست و برنامه های مرتبط برای توسعه استان، تحقق برنامه های درون سازمانی و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر خود است.

مرادی تصریح کرد: در حوزه این معاونت نگاه و ایجاد راهبرد اساسی، ایجاد فضای امن آرام در حوزه سیاسی امنیتی اجتماعی و ایجاد همبستگی بین اقوام و اقشار مختلف جامعه است و همچنین باید رابطه بین مردم و دولت و حاکمیت را نیز تقویت کرد.

چهارمحال و بختیاری در برگزاری انتخابات مجلس در بین ۱۰ استان برتر کشور قرار گرفت

وی افزود: چهارمحال و بختیاری در برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در بین ۱۰ استان برتر کشور رتبه اول را از آن خود کرد و همچنین در برگزاری انتخابات، استان در امنیت کامل و در فضای بسیار آرام به پای صندوق های رای آمدند و نماینده خود را انتخاب کردند.

معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ۲۵ درصد کشفیات قاچاق کالا در کشور افزایش یافته است و همچنین همایش های بسیار زیادی در این خصوص در استان برگزار شده است.

وی با اشاره به تاثیر طرح های مختلف در حوزه طلاق، بیان کرد: بعد از برگزاری دوره های مختلف مرکز طراحی زندگی طلاق میزان ۷.۵ درصد کاهش پیدا کرده است و همچنین ۲۵ پروژه در حوزه بانوان افتتاح شد و شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور استان رتبه اول را از آن خود کرده است.