امکانات استان همدان برای میزبانی از مسافران نوروزی فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی در مراسم افتتاح ستاد اسکان نوروزی شهرداری همدان از آمادگی استان همدان برای پذیرایی و استقبال مناسب از مسافران نوروزی خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای اسکان مسافران نوروزی توسط شهرداری اندیشیده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

محمودرضا عراقی عنوان کرد: تمام موارد و اطلاعاتی که یک مسافر نیاز دارد در این ستاد وجود داشته و مسافران می‌توانند در این ستاد حتی محل اسکان خود را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری همدان عملکرد مطلوبی در راستای آماده‌سازی شهری برای استقبال از نوروز داشته است، گفت: استان همدان نوروز امسال مقصد گردشگران بسیاری خواهد بود که باید زمینه پذیرایی از این افراد به طور مطلوبی فراهم شود.

دستگاه‌های اجرایی همدان برای ارائه خدمات به مهمانان نوروزی آماده هستند

معاون امور عمرانی استاندار همدان بابیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی استان همدان برای ارائه خدمات به مهمانان نوروزی در آمادگی کامل هستند و امیدواریم خاطره خوبی را برای گردشگران نوروزی در سفر به همدان رقم بزنیم، اظهار داشت: امکانات استان همدان برای پذیرش مسافران نوروزی فراهم شده و به صورت شبانه روزی خدمات رفاهی با بهترین کیفیت به گردشگران ارائه می‌شود.

وی گفت: مسئولان و دست اندرکاران میهمان نوازی پایتخت تاریخ و تمدن ایران را به منصه ظهور می رسانند.

وی افزود: اخلاق و رفتار مسئولان در حوزه‌های مختلف، راهنمایان گردشگری و کسانی که با گردشگران سرو کار دارند باید به گونه‌ای باشد تا بهترین خاطره از همدان در اذهان مسافران باقی بماند و هر یک از آنها سفیرانی برای دعوت سایرین برای حضور در همدان باشند.

شهردار همدان نیز در این مراسم اظهار داشت: شهرداری همدان امسال در دو حوزه کاری ستاد استقبال از بهار و ستاد اسکان فعال شد و آمادگی خدمات رسانی به مسافران نوروزی را علاوه بر اسکان، در حوزه‌های حمل و نقل و ترافیک، زیباسازی و فضای سبز دارد.

امکانات و نیازهای اولیه مسافران در ستاد تسهیلات نوروزی فراهم شده است

سید مصطفی رسولی عنوان کرد: نمایندگان دستگاه‌های خدمات رسان، آموزش و پرورش، هلال احمر و جامعه هتل داران در این ستاد حضور دارند و به محض ورود گردشگران خدمات رسانی می‌کنند کمااینکه تمامی امکانات و نیازهای اولیه مسافران در این مکان فراهم شده است.

رسولی با بیان اینکه با اصناف و بازار نیز هماهنگی شده تا تعدادی از آنها در ایام نوروز برای خدمات رسانی به مردم و مسافران فعال باشند، گفت: در سالهای گذشته بازار تعطیل می‌شد و مسافران برای تهیه ارزاق خود با مشکل مواجه می‌شدند که امسال در جلسه خدمات سفر این مشکل رفع شد.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان نیز با بیان اینکه در ایام نوروز برنامه‌هایی از سوی این معاونت اجرا می شود، عنوان کرد: جشن کودکان در ایام نوروز هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل مجموعه فرهنگی هنری عین‌القضات همدانی برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم جشن به صورت روزانه در ایام نوروز

محمد قدیمی با اشاره به برگزاری مراسم جشن به صورت روزانه در ایام نوروز در محل آرامگاه باباطاهر گفت: در پیاده‌راه بوعلی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳ هر روز برنامه جشن برگزار می‌شود.

وی از اجرای طرح «سفره‌ام را برای تو پهن می‌کنم» در پیاده‌راه بوعلی خبر داد و افزود: در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی این طرح هر روز اجرا می‌شود.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان بیان کرد: در این طرح گسترده‌ترین سفره هفت سین با پهن کردن سفره‌های هفت سین شهروندان در پیاده‌راه اجرا می‌شود و علاقمندان و افرادی که نمی‌توانند در کنار خانواده‌های خود باشند در کنار این سفره‌ها سال نو را آغاز می‌کنند.

قدیمی با بیان اینکه مسافران با هدایت دستگاه‌های مستقر در ستاد اسکان به محل‌های مورد نظر هدایت می‌شوند، عنوان کرد: علاوه بر ستاد اسکان در مجتمع عین‌القضات دو ستاد اسکان آموزش و پرورش نواحی یک و ۲ فرهنگیان به سایر هموطنان خدمات اقامتی ارائه می‌دهند.

امسال نوروز متفاوتی را نسبت به سال‌های اخیر برای مسافران و گردشگران رقم می زنیم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان نیز اظهار داشت: امسال نوروز متفاوتی را نسبت به سال‌های اخیر برای مسافران و گردشگران رقم می زنیم.

علی مالمیر عنوان کرد: افتتاح این ستاد نشان دهنده همدلی و همکاری موجود بین نهادهای مختلف در استان همدان است و امیدواریم امسال شاهد حضور گردشگران بسیاری از نقاط مختلف کشور در همدان باشیم.

وی عنوان کرد: به مناسبت نوروز ۱۷۶ برنامه مختلف در استان همدان برگزار می شود.