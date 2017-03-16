انتخابات انجمن ادبی شهرستان هشترود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هشترود عصر پنج شنبه در سخنان کوتاهی در این مراسم خواستار فعالیت مستمر وجدی اعضاشد.

علی اکبرزاده افزود: هشترود خطه هنر پرور و ادب دوست است و تاریخ گذشته این منطقه نشان از قدمت دیرینه این شهرستان در تمام علوم خصوصا ادبیات می دهد .

وی اضافه کرد: شخصیت های بزرگی چون ایت الله انتظاری و پرفسور محسن هشترودی ازجمله این اشخاص است.

وی در اخر از امادگی اداره فرهنگ و ارشاد هشترود برای همکاری و همفکری با تمام هنرمندان و شعرا خبر داد و گفت: ما آماده هر گونه کمک به هنرمندان هستیم و رسالت این اداره تعامل و همفکری با هنرمندان است.

در ادامه این جلسه انتخابات انجمن ادبی برگزارشد و بهزاد حسن پور، اسماعیل رحیمی، محمد شکری فرد و توران فیروزی و سمیراسلیمانی به عنوان اعضای اصلی وعلی صادقی وامین شکری فرد به عنوان عضوعلی البدل وعسگر حسن پور وحامد شیری پور به عنوان بازرس انتخاب شدند.

اسماعیل رحیمی نیز با انتخاب اعضا به عنوان رییس انجمن ادبی افاق هشترود انتخاب شد.