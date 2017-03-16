استقبال اروپا از شکست انتخاباتی حزب راست افراطی هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی هلند حاکی از آن است که «مارک روته» نخست وزیر این کشور و رهبر حزب راست میانه روی «مردم برای آزادی و دموکراسی» توانسته بر حزب راست افراطی «برای آزادی» به رهبری «خیرت ویلدرز» پیروز شود.

شکست حزب راست افراطی ویلدرز باعث شده است رهبران اتحادیه اروپا که با موجی از ناسیونالیسم افراطی در این قاره مواجه هستند نفس راحتی بکشند زیرا ویلدرز طرفدار خروج کشورش از اتحادیه اروپا است و نیز مخالف سرسخت اسلام.

در پی پیروزی حزب راست میانه روی هلند، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در تماس تلفنی با نخست وزیر هلند به وی تبریک گفت و «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه ای از پیروزی روته استقبال کرد و آن را پیروزی بر افراط گرایی خواند. «ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه نیز مردم هلند را به خاطر جلوگیری از رشد افراط گرایی تحسین کرد. «پیتر آلامایر» رئیس دفتر صدر اعظم آلمان در توئیتی به زبان هلندی، هلند را کشوری قهرمان خوانده و نتیجه انتخابات را «فوق العاده» توصیف کرده است.

«مارتین شولتز» رئیس سابق پارلمان اروپا هم در پیامی نوشت: من بار دیگر زنده شدم. ما باید برای اروپای آزاد مبارزه کنیم. «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا، «پائولو جنتیلونی» نخست وزیر ایتالیا، «نیکلا استرجون» وزیر اول اسکاتلند و تعدادی دیگر از مقامات اروپایی نیز از نتایج انتخابات هلند استقبال کردند.

بر اساس گزارشها، نتایج اولیه این انتخابات که روز چهارشنبه برگزار شد نشان می دهد حزب مارک روته ۳۲ کرسی از پارلمان این کشور را به خود اختصاص داده، در حالی که حزب خیرت ویلدرز صاحب ۱۹ کرسی شده است.

مارک روته در سخنرانی که شب گذشته به مناسبت پیروزی حزبش در میان هوادارانش در شهر لاهه ایراد کرد گفت: به نظر می آید حزب مردم برای آزادی و دموکراسی، برای سومین بار خود را به عنوان بزرگترین حزب هلند مطرح کرده است. امشب شبی است که هلند، بعد از برگزیت و بعد از انتخابات آمریکا، به نوع غلطی از پوپولیسم فرمان «توقف» داد.

رقیب او، خیرت ویلدرز نیز در پیامی گفت به نتیجه ای که امیدش را داشت نرسیده و آماده است نقش یک اپوزیسیون سرسخت را در مقابل دولت ایفا کند. من ترجیح می دادم بزرگترین حزب می شدیم اما ما یک حزب شکست خورده نیستیم. ما کرسی های خودمان را به دست آورده ایم و این مایه غرور است.

خیرت ویلدرز که به خاطر مخالفتهای شدیدش با اسلام و مسلمانان در چند سال اخیر به چهره ای جنجالی و منفور بدل شده در سال ۱۳۸۷ فیلم کوتاهی ساخت با عنوان «فتنه» و در آن اسلام و مسلمانان را مروج خشونت معرفی کرد. او مانند دیگر رهبران راست افراطی اروپا، مخالف حضور مسلمانان در هلند است و اسلام را یک تهدید رو به رشد برای این کشور و قاره اروپا می داند.

گزارشها حاکی است تاکنون ۵۵ درصد آرای انتخابات هلند شمارش شده که طبق آن، حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته توانسته ۳۲ کرسی از ۱۵۰ کرسی پارلمان را از آن خود کند. این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۲، ۴۱ کرسی پارلمان را به دست آورده بود که از این نظر، انتخابات اخیر می تواند برای او یک شکست نسبی به حساب بیاید.

نتایج اولیه انتخابات این کشور از شرکت ۸۲ درصد از واجدین شرایط در انتخابات حکایت دارد که این طی ۳۱ سال اخیر بالاترین نرخ مشارکت مردم این کشور در انتخابات است.

رهبران اروپایی در پیامهای جداگانه، پیروزی روته را تبریک گفته اند، نتیجه قطعی انتخابات این کشور سه شنبه هفته آینده اعلام می شود.