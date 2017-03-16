آذربایجان شرقی استان برتر در امر مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده عصر پنج شنبه در جلسه ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: بایستی به امر مبارزه با قاچاق کالت به صورت فنی وارد شویم حرکت در این زمینه سلامت جامعه را در برمی گیرد.

وی ادامه داد: منطقه آزاد، آزاد قوانین نیست بلکه تابع قوانین در امر واردات و صادرات به خصوص در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: آذربایجان شرقی در امر مرتبط با قاچاق کالا و ارز اقدامات کم و بیش از سایر کشور های دنیا انجام نمی دهد و در این راستا مبارزه با قاچاق کالا استان برترمعرفی شده است.

جبارزاده ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا جزو وظایف مهم و مستمر نیروی انتظامی و سایر مسئولان استانی است و افزایش ۶۰ درصدی کشفیات نسبت به سال گذشته نشانگر عزم جدی و فعالیت مسئولان در این زمینه است.

وی با بیان اینکه کسی جرات وارد کالای قاچاق را به استان نداردگفت: هر فرد که بخواهد با وارد کردن کالای قاچاق به استان، به اقتصاد داخلی ضربه زند به شدت به این موضوع برخورد می کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه خوشحالم از این که شعار عرضه کالای ایرانی از تبریز شروع شده، ادامه داد: امروزه مردم به دنبال کالای با کیفیت و مناسب هستند و تولید کنندگان داخلی باید از لحاظ قیمت و کیفیت کالاهای مشابه خارجی رقابت کنند تا مردم به کالاهای خارجی روی نیاورند.