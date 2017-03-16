به زودی شاهد وقوع جنگ های مذهبی در اروپا خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «مولود چاوش‌ اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در واکنش به نتایج انتخابات پارلمانی هلند و با توجه به شکست «خیرت ویلدرز» رهبر راستگرای افراطی اظهار داشت: به زودی اروپا شاهد وقوع جنگ های مذهبی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: از نظر من میان سوسیال دمکرات ها و فاشیست ها تفاوتی وجود ندارد و هر دو مشابه هم هستند. این موضوع می تواند پایه بروز جنگ های مذهبی باشد.

گفتنی است ترکیه و هلند به تازگی دچار تنش‌های دیپلماتیک شده اند. دولت هلند از ورود برخی مقامات دولتی ترکیه به منظور برگزاری سخنرانی های تبلیغاتی در راستای همه پرسی اصلاح قانون اساسی ممانعت به عمل آورده بود.

اتریش نیز پس از آلمان و هلند مخالفت خود را ایراد سخنرانی مقامات ترکیه اعلام کرده بودند.