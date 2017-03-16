به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عبادیان ظهر پنج شنبه در نشست اعضای هیئت رئیسه با مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستان‌های تابعه، رونمایی از اقدامات ماندگار انجام شده توسط دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان را خواستار شد.

عبادیان با اشاره به تصمیم وزارت متبوع در خصوص انتقال حوزه تجهیزات پزشکی از معاونت غذا و دارو به معاونت درمان دانشگاه، این اقدام را به نفع دانشگاه خواند و آن را موجب رفع ناهماهنگی‌ها دانست.

وی با اشاره به کسب رتبه‌های برتر کشوری از سوی مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه، از افتتاح دفتر تجهیزات پزشکی در معاونت درمان دانشگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با افزایش نیرو، کار در این واحد با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان ورود علمی به حوزه طب سنتی را خواستار شد و اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت و دستور رئیس دانشگاه، یکی از متخصصان به عنوان مدیر طب سنتی معرفی می‌شود.

وی از هماهنگی برای ورود داروساز طب سنتی به استان همدان خبر داد و افزود: طب سنتی در کشور ما علمی است و متخصصان آن وجود دارند و باید با سپردن امور به آنان و با راه‌های علمی و قانونی، مقابل افراد غیر متخصص ایستاد.

عبادیان به برگزاری کلاس‌های آموزشی ۲۰۰ ساعته با همکاری انجمن طب سنتی در دانشگاه با حضور پزشکان عمومی سراسر کشور اشاره کرد و با استقبال از فعالیت پزشکان عمومی دوره دیده در این حوزه، ابراز امیدواری کرد: با ایجاد زیربنای خوب، مسائل و مشکلات در مسیری معقول و منطقی حل و فصل شود.

وی بر نگهداری و بکارگیری تجهیزات و دستگاه‌های پزشکی در فضا و مکان مناسب تأکید کرد و گفت: وزارت بهداشت با تشکیل تیم و بازدید از انبارها، بر نحوه استفاده از تجهیزات نظارت می‌کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان توجه به وضع پزشکان به ویژه پزشکان متأهل در طرح مقیمی را خواستار شد و گفت: در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی بر این موضوع تأکید شد.

وی از اختصاص به موقع و درست اعتبارات عمرانی از سوی دفتر فنی دانشگاه در ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌ها قدردانی کرد و گفت: واحدهای LDR در شهرستان‌های فامنین و بهار افتتاح شده و در باقی شهرستان‌ها هم راه‌اندازی می‌شوند.

وی اقدامات انجام شده توسط دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان را مثال‌زدنی خواند و رونمایی از این اقدامات را به وسیله اطلاع‌رسانی به مردم خواستار شد.

عبادیان گفت: مردم باید در جریان این فعالیت‌ها به ویژه راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه که برای نخستین بار در کشور انجام شده است، قرار گیرند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به دلیل پیگیری مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان استان قدردانی کرد و بر بکارگیری توان روسای بیمارستان‌ها و مترون‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به انجام بازدیدهای گروهی از شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها و بررسی نقاط ضعف و قوت، نتایج این بازدیدها را مثبت خواند و گفت: در هر بازدید، لیستی از نواقص و کاستی‌ها به منظور رفع آنها تهیه می‌شود.

عبادیان تأکید کرد: بحث زیرمیزی در حال حاضر در استان وجود ندارد و این اتفاق بزرگی است که با اجرای طرح تحول نظام سلامت به دست آمده و در صورت هرگونه گزارش در این خصوص، برخورد می‌شود.