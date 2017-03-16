به گزارش خبرنگار مهر، ایرج خدادادی ظهر پنج شنبه در نشست اعضای هیئت رئیسه با مدیران شبکههای بهداشت و درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه، نظارت کامل بر دپوی داروها و ملزومات پزشکی در تعطیلات نوروز را خواستار شد.
وی با قدردانی از زحمات مدیران شبکههای بهداشت و درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستانها، آنان را داشتههای مدیریتی دانشگاه توصیف کرد که در صف اول ارائه خدمات هستند و بیشترین مشکلات را متحمل میشوند.
وی با اعلام تفکیک حوزه تجهیزات پزشکی از معاونت غذا و دارو و انتقال آن به معاونت درمان دانشگاه، اعلام کرد: دریافت مجوز خرید تجهیزات سرمایهای پزشکی از این پس در معاونت درمان و بررسی اسناد هزینهها در معاونت غذا و دارو انجام میشود.
خدادادی از مدیران شبکههای بهداشت و درمان شهرستانهای استان خواست تا بر دپوی داروها و ملزومات پزشکی مورد نیاز در بیمارستانها و تأمین ۱۰۰ درصدی این اقلام در داخل بیمارستانها در تعطیلات نوروز، نظارت کامل داشته باشند.
وی با اشاره به بدهی دانشگاه علوم پزشکی همدان به شرکتهای دارویی، دریافت مطالبات دانشگاه از سازمانهای بیمهگر را در این زمینه راهگشا دانست.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان در این مورد از امضای تفاهمنامه همکاری بین این معاونت و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در بهمن ماه خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این تفاهمنامه، بدهی تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت موارد و اولویتها پرداخت میشود.
وی با اشاره به قرارگیری در روزهای پایانی سال، تشدید نظارتها در حوزههای دارو و غذا را لازم دانست و از کارشناسان خواست تا در بازرسیهای خود بر انجام تشریفات قانونی و دریافت مجوز از مراجع قضایی، توجه ویژه داشته باشند.
خدادادی از برگزاری کلاسهای آموزش مبانی حقوقی برای کارشناسان حوزههای دارو و غذا خبر داد و گفت: تمام حوزههای معاونت غذا و دارو در روزهای تعطیلات، به صورت کشیک آماده ارائه مشاوره تلفنی در این مورد هستند.
وی ثبت عوارض ناخواسته دارویی در استان را یکی از شاخصههای مورد نظر اعضای هیئت امنای دانشگاه دانست و گفت: از آنجا که ثبت این موارد در حال حاضر از طریق سامانه انجام میشود، دسترسی به آنها ممکن نیست که باید در سال آینده، تدابیری اندیشیده شود.
خدادادی با بیان اینکه سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی از دو سال پیش، کار شناسنامهدار کردن این تجهیزات را آغاز کرده است، گفت: وضع نگهداری و بکارگیری تجهیزات پزشکی در این سامانه به صورت دقیق، قابل رهگیری است.
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