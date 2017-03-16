به گزارش خبرنگار مهر، احمد طیبیان عصر پنج‌شنبه در جمع مسئولین شهرستان دشتی اظهار داشت: در نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان بوشهر خیرین این شهرستان به خوبی درخشیدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی افزود: با نگاه خوب خیرین سال آینده پنج فضای آموزشی جدید با مشارکت این عزیزان احداث می شود که می تواند بخشی از مشکلات را مرتفع کند.

طیبیان با بیان اینکه در سال گذشته هزار و ۷۸۰ نفر مسافر نوروزی در مدارس اسکان یافتند، یادآور شد: این تعداد مسافر در ۴۰ کلاس درس اسکان داده شد.

وی تصریح کرد: امسال نیز ۳۵ عوامل و دست‌اندرکار آماده پذیرایی از مسافرین نوروزی در مدارس هستند که تاکنون نیز ۹ مدرسه با ۴۰ کلاس درس برای اسکان مسافران پیش بینی شده است.

طیبیان اضافه کرد: تاکنون نیز جلسات و تمهیدات لازم نیز با مدیران مدارس اتخاذ شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی گفت: امسال برای پذیرایی و اسکان بهتر از مسافرین نوروزی تجهیزات جدیدی خریداری شده است.