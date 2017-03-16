مراسم استقبال از مسافران نوروزی در فرخ شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از مسافران نوروزی ظهر پنج شنبه درمحل پلیس راه شهرکرد - اصفهان در بخش فرخ شهر با حضور مسئولان برگزار شد.

شهردار فرخ شهر در این مراسم اظهار داشت: شهر فرخ شهر در ورودی استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است و مسافران این استان در بدو ورود به استان از منطقه فرخ شهر عبور می کنند.

فرشاد توحیدنیا عنوان کرد: مناسب سازی شهر فرخ شهر برای پذیرایی مسافران نوروزی انجام شده است.

وی گفت: عمده برنامه‌ها و اقدامات شهرداری فرخ شهر در ایام نوروز در قالب بخش‌های خدمات شهری، فضای سبز، عمرانی، زیباسازی و فرهنگی به مسافران و گردشگران نوروزی ارائه می‌شود.

وی با تاکید بر تنظیف، زیبایی و آماده‌سازی شهری در آستانه سال نو، افزود: شستشوی جداول، معابر و میادین، لکه گیری و ترمیم ترانشه های سطح شهر و یا روکش آسفالت معابر، استقرار اکیپ ویژه نظافت و رفت و روب، جمع آوری نخاله های ساختمانی در مبادی ورودی و سطح شهر، استقرار اورژانس خدمات شهری در ایام نوروز، پاکسازی دیوار نوشته ها، رنگ آمیزی جداول معابر و میادین، شستشو و نصب مخازن زباله ویژه در مقابل محل های اسکان و ورودی شهر، اصلاح و نصب تابلوهای معابر شهری از مهم‌ترین فعالیت های ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری در بخش خدمات شهری است.

شهردار فرخ شهرادامه داد: هرس درختان، گل کاری میادین و بلوارها، آذین بندی معابر، راه اندازی آبنماهای میادین، نصب بنر جهت آب شرب، نصب تابلو راهنما داخل بوستان ها، جانمایی و آماده سازی مکان جهت برگزاری نماز در سطح پارک ها، ساماندهی و نظافت سرویس های بهداشتی از دیگر اقدامات نوروزی این شهرداری در حوزه فضای سبز می باشد.

دکتر توحید نیا به اجرای فعالیت های فرهنگی در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: نصب بنر با مناسبت ایام نوروز در نقاط مختلف شهر، چاپ بروشور، اجرای سفره هفت سین و... از جمله این برنامه هاست.

وی با اشاره به اینکه شهر فرخشهر در ورودی شهرستان شهرکرد و استان قرار دارد، عنوان کرد: با ارائه خدمات مناسب گردشگری در شهر فرخ شهر به دنبال بالا بردن رضایت و ایجاد نشاط در بین مسافران و گردشگران نوروزی هستیم.

معاون فرماندار شهرکرد نیز در این مراسم اظهار داشت: گردشگری زمینه ساز توسعه مناطق مختلف استان از جمله شهرستان شهرکرد است.

مصطفی محسن پور عنوان کرد: باید زمینه برای بالا بردن رضایت مسافران نوروزی در شهرستان شهرکرد فراهم شود.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت های مختلف برای توسعه بخش گردشگری این شهرستان استفاده کرد.

در این مراسم مرکز اطلاع رسانی مسافران نوروزی با حضور سید عبدالرحیم موسوی رئیس شورای اسلامی فرخ شهر، معاون فرماندار شهرکرد، بخشدار فرخ شهر و... افتتاح شد.