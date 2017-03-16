صرف ۵ درصد درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی همدان برای تملک

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز نیاستی ظهر پنج شنبه در نشست اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی همدان با مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستان‌های تابعه، از داشبورد نسبت‌های مالی واحدهای تابعه رونمایی کرد.

نیاستی با اشاره به لزوم اشراف مالی و روانی مدیران بر اطلاعات و منابع مالی، گفت: داشبورد نسبت‌های مالی واحدهای تابعه دانشگاه بیان‌کننده وضع مالی، منابع و بودجه بر اساس ۱۰ شاخص مهم مالی واحدهای تابعه است که تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، دو شاخص دیگر به آن افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه این داشبورد برای نخستین بار در دانشگاه طراحی شده، از برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مدیران مرتبط در اردیبهشت ماه ۹۶ خبر داد و این برنامه را کمک بسیار خوبی برای مدیران برای حل مشکلات مالی و مدیریت منابع بر اساس اولویت‌بندی‌ها دانست.

مدیر برنامه‌ریزی منابع، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: داشبورد نسبت‌های مالی واحدهای تابعه دانشگاه، روند و رتبه واحد را نسبت به خود و دیگر واحدها در یک بازه پنج ساله می‌سنجد.

امسال یکی از بدترین سال‌ها در جذب منابع نقدینگی بود

نیاستی سال ۱۳۹۵ را یکی از بهترین سال‌ها از نظر اجرای پروژه‌های عمرانی دانست و تأکید کرد: این موفقیت‌ها در حالی به دست آمد که این سال یکی از بدترین سال‌ها در جذب منابع نقدینگی بود.

وی عنوان کرد: بر اساس مصوبات هیئت امنای دانشگاه، ۵ درصد از درآمد اختصاصی دانشگاه برای تملک هزینه می‌شود که با توجه به در اولویت قرار گرفتن حوزه بهداشت، این میزان به ۲۲ درصد افزایش یافت و با وجودی که بخش بهداشت ۳۵ درصد کسری داشت، دانشگاه تمام سعی خود را برای جبران کسری و بروز کردن پرداخت‌ها انجام داد؛ تا جایی که می‌توان ادعا کرد در حوزه‌های بهداشت، آموزش و درمان، هیچ پروژه‌ای زمین نمانده است.

مدیر برنامه‌ریزی منابع، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان از پرداخت مرحله اول مزایای پرسنلی از قبیل حقوق، اضافه کار، کارانه بیمارستان‌ها، کارانه پزشکان متخصص خبر داد و افزود: در مرحله دوم نیز مأموریت، کمک هزینه مسکن به میزان ۲ ماه، پاداش پایان خدمت بازنشستگان به میزان ۲ ماه، یک ماه کارانه پزشکان و پرسنل بیمارستان در مهرماه ۱۳۹۵ پرداخت شد.

نیاستی با اعلام در دست اجرا بودن ۲۹۱ پروژه بهداشتی، اعلام کرد: تاکنون ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از منابع وزارتی و ۱۴ میلیارد تومان از منابع دانشگاه به این پروژه‌ها تخصیص یافته است.

وی همچنین از تخصیص مبلغ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان در مرحله اول برای پروژه کلینیک‌های ویژه و بلوک‌های زایمان خبر داد و گفت: در مجموع ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ برای این پروژه‌ها اختصاص یافت.

مدیر برنامه‌ریزی منابع، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: مجوز مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان برای تجهیز واحدهای بهداشتی به تجهیزات نوین پایش بهداشت محیط و بهبود استانداردها صادر شده است.

ورود فعالانه کارکنان شبکه‌های بهداشت و درمان به حوزه پژوهش

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در نشست اعضای هیئت رئیسه با مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستان‌های تابعه، بر ورود فعالانه شهرستان‌ها به حوزه پژوهش تأکید کرد.

سعید بشیریان از برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور ورود فعالانه افراد شاغل در شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها به حوزه پژوهش خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با این اقدام، شاهد ارائه کارهای ارزشمند علمی و مستند باشیم که علاوه بر قابل تحلیل بودن، برای دیگران هم قابل استفاده باشد.

وی بر توجه به حوزه پژوهش در طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه‌های سال آینده تأکید کرد و گفت: از طرح‌های تحقیقاتی دارای توجیه اقتصادی حمایت می‌شود و واحدهای HSR در معاونت‌های درمان و بهداشت دانشگاه آماده بررسی این طرح‌ها هستند.

بشیریان ادامه داد: در حوزه فناوری نیز از ایده‌های ارائه شده به شرط تولید محصول خاص حمایت می‌شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان از برگزاری جلسه‌های ویژه برای ورود فعالانه افراد شاغل در شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها به حوزه پژوهش به عنوان یکی از برنامه‌های پژوهشی این معاونت در سال ۹۶ نام برد و این اقدام را در راستای توجه ویژه در طرح تحول نظام سلامت به این حوزه برشمرد.

انجام پرداخت‌های پرسنلی روند قابل قبولی داشت

مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز اعلام کرد: در سال ۱۳۹۵ با وجود کمبود منابع مالی، تعدد مصارف و عدم پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و وابستگی دانشگاه به این منابع درآمدی، با هماهنگی بین حوزه‌های زیر نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع، مدیریت امور مالی و مدیریت بودجه دانشگاه، انجام پرداخت‌های پرسنلی، روند قابل قبولی داشت.

عباس حلافی با بیان اینکه انجام برخی پرداخت‌های پرسنلی مانند کارانه‌ها به دلیل پرداخت نشدن مطالبات از سوی این سازمان‌ها با تأخیر مواجه شد، اعلام کرد: با دریافت قسمتی از وجوه مطالبات دانشگاه از این سازمان‌ها و استقراض از بانک‌های عامل، دانشگاه نسبت به انجام پرداخت‌های پرسنلی اقدام کرد.

حلافی تأکید کرد: روند پرداخت‌ها به گونه‌ای است که در فروردین ماه سال آینده نیز یک ماه کارانه پزشکان و کارکنان با هماهنگی رئیس دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع پرداخت خواهد شد و دیگر پرداخت‌ها از قبیل هزینه‌های غیر پرسنلی با دریافت وجه و صدور تخصیص در آخرین روزهای سال انجام می‌شود.

مدیر امور مالی دانشگاه عبوم پزشکی همدان از آغاز عملیات انبارگردانی تمام کالاها به دستور رئیس دانشگاه از ۲۱ اسفندماه سال جاری خبر داد و گفت: این عملیات به مدت یک ماه انجام می‌شود و تمام کالاهای موجود شامل تجهیزات و دارو با تطبیق عینی، شمارش می‌شود تا میزان کسری یا مازاد آن استخراج ‌شود.

جایگزینی نیروهای جدید به جای بازنشستگان در

وی با اشاره به کمبود نیرو در واحدهای مالی دانشگاه، از بازنشستگی ۶۰ نفر از کارکنان شاغل در امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه خبر داد و افزود: با وجود توسعه دانشگاه، ایجاد دانشکده‌ها و واحدهای درمانی جدید و عدم جذب نیرو و جایگزین نشدن افراد به جای آنان؛ ارائه خدمات مالی دچار هیچ خللی نشد که امیدواریم در آینده نزدیک و با جذب نیروهای حسابدار، چالشی متوجه دانشگاه در خدمت‌رسانی به همکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی نشود.

وی با اشاره به ملزم بودن تمام واحدهای مستقل دانشگاه به تهیه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ تا پایان اردیبهشت سال آینده بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، اظهار کرد: این صورت‌های مالی پس از تنظیم به رئیس دانشگاه به منظور تلفیق در صورت‌های مالی دانشگاه، ارائه می‌شود.