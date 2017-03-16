به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله موسوی بهار ظهر پنج شنبه در نشست اعضای هیئت رئیسه با مدیران شبکههای بهداشت و درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه، از آنان خواست تا با تلاش برای استفاده از فرصت باقی مانده تا زمان افتتاح پروژههای بهداشتی، شیرینی خدمت سالم و به موقع را به مردم بچشانند.
موسویبهار دانشگاه علوم پزشکی همدان را یکی از بهترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور در پرداخت پرسنلی بازنشستگان و شاغلان اعلام کرد و گفت: با تخصیص ۲۳ میلیارد تومان اعتبار، دانشگاه علوم پزشکی همدان پس از دانشگاههای تهران و اصفهان در جایگاه سوم کشور قرار گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه اثرات اقدامات انجام شده در طرح تحول نظام سلامت، در آینده نزدیک و دور مشهود خواهد بود، به اجرای سامانه سیب، نظام ارجاع، بهسازی و مقاومسازی شبکه بهداشت استان در راستای اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از اتلاف انرژی و غیره اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی همدان در حال حاضر بزرگترین پروژههای ساخت و ساز استان را در دست دارد و بالاترین میزان اشتغالزایی را به خود اختصاص داده است.
وی از افتتاح پروژههای حوزه بهداشت در سال آینده با حضور وزیر بهداشت خبر داد و اعلام کرد: رئیس جمهور ابراز تمایل کرده تا در مراسم بهرهبرداری از راه آهن که اردیبهشت ماه انجام میشود به استان همدان سفر کند که باید از این فرصت برای تخصیص اعتبار و تکمیل پروژهها به ویژه بیمارستانهای نهاوند، بهار، اسدآباد و دپارتمان سوختگی مرکز آموزشی درمانی بعثت بیشترین بهره را برد.
موسویبهار از مدیران شبکههای بهداشت و درمان شهرستانها خواست تا با تلاش برای استفاده از فرصت باقی مانده تا زمان افتتاح پروژههای بهداشتی، شیرینی خدمت سالم و بموقع را به مردم بچشانند و از بیمارستانها در ایام تعطیلات به صورت سرزده بازدید کنند.
وی از اجرای قاطعانه طرح تحول نظام سلامت در سال آینده خبر داد و اعلام کرد: در اجلاس روسای دانشگاهها بر انجام اصلاحات لازم در این طرح، تأکید شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان پرداخت بدهی بیمارستانها به شرکتهای دارویی، تجهیزات پزشکی و پرداخت به شرکتهای طرف قرارداد را خواستار شد و بر استمرار و نظم در این پرداختها تأکید کرد.
وی از تهیه سامانهها و داشبورهای مدیریتی به منظور رصد و کنترل مشکلات خبر داد و از مدیران شبکههای بهداشت و درمان و روسای مراکز بهداشت شهرستانها خواست تا به صورت روزانه و هفتگی به این سامانه مراجعه کنند.
موسویبهار از تشکیل کارگاههای آموزشی به همین منظور برای مدیران امور مالی بیمارستانها تا اردیبهشت سال آینده خبر داد.
وی کنترل هزینهها با کمک پزشکان را مهم ارزیابی کرد و از مدیران شبکههای بهداشت و درمان شهرستانها خواست تا با کاهش هزینههای سلامت با هدف اقتصاد درمان در راستای اقتصاد مقاومتی فعالیت کنند و اسناد لازم را به موقع به سازمانهای بیمهگر تحویل دهند.
موسویبهار ارتباط مدیران شبکههای بهداشت و درمان با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را راهگشا خواند و از آنان خواست تا با برگزاری مصاحبه و نشستهای خبری، اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان را به مردم منتقل کنند.
وی ایجاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد بر اساس تصمیم شورای گسترش دانشگاهها را تبریک گفت و با اشاره به تشکیل مجمع ملی سلامت در کشور، ایجاد مجمع سلامت به شکل منطقهای یا استانی را به منظور استفاده از توان بخشهای مختلف خواستار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اختصاص شش دستگاه سی. تی. اسکن به استان، بر پیگیری به منظور ورود و بکارگیری این دستگاهها به ویژه در شهرستانهایی که مکان آن تهیه شده است، تأکید کرد.
وی در حوزه بهداشت بر توجه به ۳ شاخص مرگ نوزادان، کودکان و به خصوص مادران باردار اشاره کرد و نقش مورد آخر را به دلیل نقش آنان در خانواده و اینکه جان دو نفر در میان است، از اهمیت بالاتری برخوردار دانست و از مدیران خواست تا در مواقعی که جان مادر بارداری در خطر است با بسیج کامل امکانات و ارتباط با ستاد هدایت استان، حساسیت نشان دهند.
موسویبهار بر گسترش زایمان طبیعی با ورود ماماها تأکید کرد و گفت: ماماها میتوانند با گرفتن مجوز زایشگاه و با حضور متخصص زنان، درآمد خوبی برای خود کسب کنند و با کاهش هزینه سلامت، در سرانه سلامت بسیار موثر باشند.
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